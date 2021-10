Cosa ci dicono, per Beautiful, le anticipazioni delle puntate americane? Cosa succederà prossimamente nella soap? Il matrimonio tra Brooke e Ridge deve affrontare un nuova burrasca. Stavolta non è causata da Shauna Fulton, ma dal ritorno di Deacon Sharpe. C’era da scommetterci che la ricomparsa del padre di Hope avrebbe portato scompiglio. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Sheila Carter e Deacon Sharpe, due ritorni pericolosi

A far suonare il primo campanello d’allarme era stato il ritorno di Sheila Carter, che abbiamo scoperto essere la madre naturale del dottor Finnegan. Arrivata a Los Angeles il giorno del matrimonio di Finn e Steffy, grazie alla sua sconvolgente rivelazione, ha gettato nello sconforto la figlia di Ridge, ma non solo. In passato Sheila aveva dato molto filo da torcere alla famiglia Forrester e il suo ritorno, unito alla scoperta che è nientemeno che la suocera di Steffy, è divenuto nuovamente motivo di preoccupazione per tutti, ma soprattutto per Ridge.

Se il Forrester deve tenere gli occhi aperti per riuscire a difendere la figlia e i familiari dalla malvagità di Sheila, Brooke deve vedersela invece con Deacon Sharpe, il padre di sua figlia. L’uomo è stato rimesso in libertà ed è giunto a Los Angeles deciso a recuperare il rapporto con Hope. Un rapporto che non si è mai del tutto interrotto. Perché? Come avremo modo di scoprire, tra padre e figlia vi è sempre stato uno scambio di lettere.

La nuova situazione arriva a preoccupare non poco sia Brooke che Liam. Entrambi temono che Sharpe possa fare del male sia a Hope che alla piccola Beth. Ma anche Ridge, memore dei trascorsi tra la moglie e Deacon, non dorme sonni tanto tranquilli… .

Anticipazioni puntate americane: Brooke e Deacon, un nuovo riavvicinamento?

La storyline tra Brooke e Deacon è costellata di alti e bassi. Quando scoppiò la passione lui era ancora sposato con Bridget: lui e Brooke passarono un anno a dichiararsi eterno amore e dalla loro unione nacque Hope. Proprio dopo la nascita della figlia però la Logan decise di troncare la relazione e fuggì a Portofino.

Alcuni anni dopo Brooke, delusa dal fatto di essere stata respinta da Ridge, cadde in un tunnel di dipendenza dall’alcool e fu proprio la vicinanza di Deacon ad aiutarla. Ciò fece scoppiare tra loro la passione per la seconda volta. Quinn, che in quel periodo era la compagna di Sharpe, non la prese affatto bene. Brooke non si fermò neppure davanti alle nozze tra Deacon e Quinn e ricorse a una videochiamata con la figlia Hope per cercare di dissuaderlo dal compiere quel passo. Nonostante ciò il matrimonio ci fu e da quel momento Brooke e Deacon tornarono ad allontanarsi.

Il ritorno dell’uomo sarà il preludio di un nuovo pericoloso riavvicinamento? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.