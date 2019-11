Le anticipazioni di Beautiful, delle puntate in onda su Canale 5 dal 25 novembre al 1° dicembre, annunciano l’arrivo di un personaggio storico della soap. Chi sarà? Liam e Hope saranno impegnati a pianificare un viaggio denominato babymoon, mentre Reese studierà un piano per azzerare un grosso debito.

Anticipazioni Beautiful: l’arrivo di Bridget sorprende tutti

Reese, il padre di Zoe, sarà sempre più intenzionato a trovare tutti i soldi necessari per sanare un grosso debito. Ai telespettatori sarà evidente che il ginecologo è un tipo poco raccomandabile e sempre più squattrinato. Liam e Hope saranno impegnati a trovare un nome per la bambina che deve ancora nascere. Sceglieranno di chiamarla Beth.

Nel frattempo, tutti si riuniranno a Villa Forrester per la tradizionale festa di Natale. Tra gli invitati ci saranno anche Vivienne, Julius, Xander e Zoe. Con grande sorpresa, alla porta busserà Bridget, la figlia di Brooke. Quest’ultima farà capire alla famiglia che non per niente al mondo avrebbe perso la tradizionale festa natalizia dei Forrester.

Spoiler puntate Beautiful fino all’1 dicembre: Hope e Liam organizzano un babymoon

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful in programma fino a domenica 1 dicembre, annunciano grandi novità in casa Forrester. Bridget arriverà a Villa Forrester per fare una grande sorpresa a tutti.

Pam e Charlie saranno impegnati con i preparativi della cena di Natale, che verrà salvata in extremis dall’intervento di Donna. Durante la serata, Hope attirerà l’attenzione di tutti i presenti per fare un grande annuncio.

Dopo aver ringraziato la vita per il trattamento che sta riservando loro, i presenti alla festa si scambieranno i migliori auguri di Natale. Hope e Liam non vedranno l’ora di abbracciare la loro primogenita. Prima che la loro vita venga stravolta dalla nascita di Beth, i due decideranno di organizzare un piccolo viaggio, chiamato babymoon. Purtroppo, il destino non sarà molto clemente con Hope, la quale non vedrà l’ora di diventare mamma.