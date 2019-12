Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019 annunciano una brutta perdita e un terribile segreto. Tutti saranno disperati per la morte della figlia di Hope e Liam. Anche Steffy e Taylor verseranno fiumi di lacrime. Zoe sarà molto preoccupata per il padre, il quale si sentirà in colpa per il triste accaduto.

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 13 dicembre

La morte della piccola Beth sconvolgerà tutti, soprattutto Hope e Liam. I due sposini piangeranno a dirotto davanti al corpo inerme della loro bambina e avranno difficoltà a separarsene. Brooke cercherà di tranquillizzare la figlia e di farle capire che non ha nessuna colpa per la morte di Beth. Bill e Ridge, dopo aver saputo la brutta notizia, chiederanno maggiori spiegazioni a Liam. Quest’ultimo farà fatica a credere che sua figlia sia morta durante il parto. Il dottor Buckingham gli ricorderà che la creatura è morta a causa di un distacco della placenta.

Nel frattempo, Taylor si chiederà se Beth sia già nata, Steffy le dirà che non ha ancora ricevuto nessun messaggio da Liam. Ridge arriverà poco dopo e le informerà che la piccola Beth è nata morta. Steffy e Taylor scoppieranno a piangere.

Spoiler Beautiful: Reese morso dai sensi di colpa

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda fino al 13 dicembre su Canale 5 si concentreranno sul dramma di Hope. Quest’ultima si addosserà la colpa di quanto accaduto a Beth, affermando che sarebbe dovuta restare a Los Angeles, invece di prendere un volo per Catalina. Nel frattempo, Reese si sentirà tremendamente in colpa per aver inscenato la morte di Beth. L’uomo verrà ricattato da un losco individuo che gli ha prestato dei soldi e quindi temerà il peggio per Zoe. Per tale motivo, non potrà chiedere aiuto a nessuno.

Hope ammetterà di non avere più motivo di sorridere e di andare avanti, ma Liam le prometterà di stare sempre al suo fianco. Zoe sarà molto preoccupata per il padre e lo chiamerà per sapere come sta. Reese confesserà di sentirsi in colpa per ciò che è accaduto al parto di Hope. La giovane modella lo pregherà di non assumersi colpe che non ha. Il ginecologo chiuderà la telefonata con un volto che farà preoccupare i telespettatori.