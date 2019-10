Beautiful anticipazioni 21-27 ottobre 2019: Taylor aggredisce Hope

Le anticipazioni di Beautiful dal 21 al 27 ottobre annunciano il ritorno di Taylor. La psicologa, dopo aver fatto visita a Steffy, si scaglierà dapprima contro Bill e poi con Hope. Quest’ultima resterà sconvolta quando scoprirà chi è stato a sparare al signor Spencer.

Anticipazioni Beautiful: torna Taylor

Brooke chiederà a Liam e Hope se hanno scelto il nome per la bambina che deve nascere. L’argomento si sposterà su Ridge e Bill. Mentre Brooke ammetterà di essere delusa dal marito, Liam sarà sorpreso che il padre non abbia denunciato lo stilista. Si passerà a parlare dell’attentato ai danni del signor Spencer. Brooke sarà sorpresa: l’aggressore è ancora a piede libero. Liam, conoscendo l’identità dell’aggressore, non si sentirà a proprio agio.

Nel frattempo, il detective Sanchez andrà a trovare Bill per aggiornarlo sull’attentato ai suoi danni. Lo Spencer gli dirà di non poterlo aiutare, ma il detective si preoccuperà molto nel vederlo troppo tranquillo. Hope chiederà alla madre di spingere Ridge a investire nuovamente sulla Hope For The Future. Taylor passerà a casa di Steffy e le confiderà di aver paura che, prima o poi, Bill si vendicherà di lei e lo denuncerà alla polizia.

Anticipazioni Beautiful fino al 27 ottobre: Hope sconvolta

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in programma fino al 27 ottobre su Canale 5, annunciano il ritorno della pericolosa Taylor. Dopo aver parlato con la figlia Steffy, Taylor andrà a trovare Bill nel suo ufficio. Gli chiederà se la promessa di non denunciarla è ancora valida. Il magnate confermerà di non volerla denunciare alla polizia, ma a un patto: Liam e Hope non devono essere infastiditi. La psicologa crederà che Liam sia destinato a Steffy ma Bill, su tutte le furie, la caccerà fuori dall’azienda.

La madre di Steffy piomberà nell’ufficio di Hope e la riempirà di insulti. La figlia di Brooke si mostrerà molto dispiaciuta e le ricorderà che è stata Steffy a lasciare Liam. Inoltre, le ricorderà che Steffy ha tradito Liam andando a letto con il suocero. La psicologa le farà presente che si è trattata di violenza ma Hope le dirà che Steffy era consenziente. Taylor, furiosa, affermerà che i suoi figli si sono ritrovati senza un padre a causa di Brooke. E, inoltre, le farà capire che è tornata in città per impedire che accada di nuovo. A un tratto sopraggiungerà Liam, che vedendo la psicologa sbraitare contro Hope, la caccerà fuori. Il giovane Spencer confesserà alla sua amata che è stata Taylor a sparare a Bill. Per tale motivo, le chiederà di stare il più lontano possibile dalla pericolosa Hayes.