Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in scena su Canale 5 da lunedì 2 a domenica 8 dicembre annunciano che un personaggio chiave della soap vivrà un vero e proprio dramma. Rimasta sola a Catalina, la moglie di Liam entrerà in travaglio. Dopo sforzi sovrumani, darà alla luce la piccola Beth e qui qualcosa andrà storto.

Anticipazioni Beautiful, trame fino all’8 dicembre

Dopo aver saputo che la piccola Kelly è fuori pericolo, Hope chiederà al personale dell’aeroporto se ci sono due posti liberi per il volo successivo, ma riuscirà a trovarne solo uno. Deciderà quindi di partire da sola per Catalina, mentre Liam la raggiungerà con il volo successivo. Giunta a destinazione, la giovane Logan verrà accompagnata nella sua suite. E qui scoprirà che l’eliporto sarà chiuso fino a Capodanno a causa di una violenta tempesta. Liam, quando scoprirà che il suo volo è stata cancellato, cadrà nello sconforto. Disperato, chiamerà la moglie e le prometterà che farà di tutto per raggiungerla. Durante la chiamata, Hope entrerà in travaglio.

La giovane Logan temerà che la piccola Beth possa nascere in largo anticipo. Ad aiutarla ci penserà il ginecologo Buckingham, che la rassicurerà: il parto andrà a buon fine. Nel frattempo, Liam telefonerà a Bill e gli spiegherà che Hope è sola a Catalina e che sta per partorire. Il magnate organizzerà subito un volo per l’isola con il suo elicottero aziendale. Intanto a Catalina, un blackout colpirà la clinica. Per telefono, Hope dirà al marito che la situazione si sta mettendo male.

Spoiler Beautiful: Hope e Liam in lacrime

Zoe scoprirà che sarà Reese ad aiutare Hope a partorire. Quest’ultima, dopo immani sforzi, darà alla luce la sua bambina. In quel momento, la partoriente perderà i sensi e quando si sveglierà, troverà Liam al suo fianco.

Alla sua ennesima richiesta di vedere la neonata, il ginecologo porgerà il fagottino a Hope, la quale scoprirà di aver partorito una bambina morta. I due coniugi guarderanno i resti della loro primogenita e verseranno fiumi di lacrime. In quel momento, sopraggiungerà Brooke Logan e la figlia le racconterà tutta la drammatica vicenda. Bill e Ridge, rimasti fuori dalla stanza, si chiederanno cosa è successo.