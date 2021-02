Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 19 febbraio 2021 ci svelano che assisteremo alla rivelazione di Thomas su quelli che sono i suoi progetti. Il giovane Forrester, parlando con la sorella, le rivelerà infatti i suoi proponimenti per riavere l’amore di Hope.

Anticipazioni Beautiful soap, trame puntate dal 13 al 19 febbraio 2021

Se in passato Thomas aveva fatto affidamento su Shauna per allontanare la sua matrigna dal padre, ora è Ridge che, deluso ed amareggiato dal comportamento di Brooke decide a malincuore di lasciarla. Il Forrester va a confrontarsi proprio con la madre di Flo, che non è certo disposta a lasciarsi sfuggire quell’occasione d’oro per cercare di far breccia nel suo cuore. Tra i due infatti nasce un‘attrazione emotiva che non sfugge certo all’occhio attento di Brooke. La Logan è disperata e non ha dubbi sul fatto che la Fulton ci stia provando con Ridge dopo che lui è andato via di casa.

Neppure sua figlia se la passa meglio in campo sentimentale e, dopo aver confessato a Liam di non aver avvertito la polizia in seguito all’incidente accaduto a Thomas, rimane piuttosto sorpresa dalla sua reazione calma e tranquilla. Proprio mentre Liam apprende tutto questo da Hope, senza mostrare particolare sdegno, Steffy affronta Thomas.

I timori di Brooke intanto si mostrano più che fondati e Ridge e Shauna si scambiano un bacio. Quinn assiste alla scena e successivamente ne parla con l’amica cercando di farle mantenere i piedi per terra: Ridge ha ancora nel cuore Brooke e ce l’avrà per sempre. Ma la Fulton si mostra ottimista.

Intanto arriva la vigilia della Festa del Ringraziamento e Ridge si prepara a passare il giorno di festa a casa di Eric, dove si trova anche Shauna.

Quando Liam fa il suo ritorno nell’azienda di famiglia trova Bill, Wyatt, Justin ed Emmy pronti a dargli un nuovo benvenuto. Suo padre vorrebbe decidere insieme a lui come impiegare Sally, ma Liam non si esprime, anche perché la ragazza è fidanzata con Wyatt, che però inizia ad avere dei sospetti su di lei e a mettere in dubbio il loro matrimonio.

Spoiler e anticipazioni italiane Beautiful: tutto andrà secondo i piani di Thomas?

Sembra che il giovane Forrester sia riuscito ad allontanare il padre da Brooke. A poco a poco i suoi piani hanno iniziato a prendere la piega desiderata. Ma c’è qualcosa a cui il Forrester junior tiene particolarmente, ed è poter tornare a stringere Hope tra le braccia. Riconquistare Hope per Thomas è sempre stato l’obiettivo principale. Per lui è una cosa più importante rispetto alla voglia di allontanare la sua matrigna dalla sua vita e da quella di Ridge.

Ci riuscirà? La promessa che fa a sua sorella Steffy sembrerebbe dimostrare che il giovane è ancora intenzionato a provarci. Non esita infatti a dirle che arriverà presto il momento in cui Steffy tornerà con Liam e lui avrà di nuovo Hope.

Per sapere se questo potrà mai davvero accadere non ci rimane che attendere. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13:40 su Canale 5.