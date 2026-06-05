Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì alla domenica – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 6 al 12 giugno? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame al 12 giugno: la strategia di Batu

Sono finalmente terminati i lavori al negozio di Biricick, e viene svelato il mistero sul vero amore di Beyazit: si tratta di una stupenda micetta.

Nel frattempo Batu escogita un piano per fare ingelosire Idil, e la invita a casa. Il suo progetto però rischia di dare risultati inattesi, e a ingelosirsi è anche Biricick. Quest’ultima decide di raggiungere la casa per controllare da vicino la situazione.

La promessa di Poyraz nelle prossime puntate Be my sunshine

Poyraz decide di accettare una proposta di Kutay, e si accorda con quest’ultimo promettendo di allontanarsi per sempre da Haziran se lei verrà riassunta.

Poco dopo il giovane però, scopre che un incendio sull’isola ha colpito il suo boutique hotel: l’albergo è avvolto dalle fiamme e lui corre a salvare le persone che sono rimaste all’interno.

Be my sunshine, trame al 12 giugno: Haziran viene rapita

Aliye e Ayten sono ospiti a casa di Laif. Intanto Aliye – con l’aiuto di Zeynep – manda un messaggio a tutti gli amici e i conoscenti di Haziran e Poyraz, chiedendo loro di non parlare con nessuno dei due della situazione nell’isola.

Ben presto gli isolani sono scossi da un altro evento: il rapimento di Haziran da parte di Sinan lascia tutti interdetti. La polizia la cerca ovunque, ma Poyraz è determinato a ritrovarla a ogni costo, e decide di seguire qualche possibile pista da solo.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

I poliziotti, Latif e Fatih sono impegnati anche nella ricerca di Idil e Batu, mentre Poyraz continua a cercare Haziran.

Nel frattempo quest’ultimo si reca al molo con Sinan, in attesa della barca che dovrebbe portarlo lontano dall’isola.

Dopo la morte di Sinan la situazione sembra finalmente migliorare. Biricick riceve da Latif l’incarico per organizzare una festa. Per il momento, tutti possono tirare un sospiro di sollievo e tornare a sorridere. L’imprevisto però, rimane sempre dietro l’angolo, come sanno bene i fans di questa bellissima dizi turca. Nuovi sconvolgimenti stanno per sorprenderci. Pronti a scoprirli con noi?