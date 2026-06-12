Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì alla domenica – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 13 al 19 giugno? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame al 19 giugno: anticipazioni

Le tensioni tra Melisa e Alper si accentuano dopo l’arrivo dei genitori di quest’ultimo. La giovane donna ha sempre più dubbi sui sentimenti che Alper prova per lei, e sulla sua certezza di voler passare con il ragazzo il resto della sua vita.

Tuttavia le sue incertezze sembrano dissiparsi, e il giorno del loro matrimonio – celebrato dal sindaco Latif – è l’occasione èer riunire insieme tutti gli amici, e presentare l’unione di altre coppie come quella formata da Poyraz e Haziran.

Poyraz propone a Haziran di sposarlo nelle prossime puntate Be my sunshine

L’assenza di Poyraz e Haziran al ristorante dell’hotel si fa sentire: in cucina è Gorkem a prendere le redini, e prepara un piatto per Burak e Nehir. Dopo aver mangiato la pietanza però, tutti e tre accusano dei malori. Poyraz tuttavia è troppo impegnato a preparare una proposta di matrimonio davvero particolare per Haziran, e per riuscire nel suo intento chiede aiuto a Selma, Fatih, Alper, Melisa, Biricick e Beyazit.

Il gruppetto dovrà recitare i momenti salienti della loro storia d’amore.

Be my sunshine, anticipazioni al 19 giugno

Poyraz e Haziran accompagnano Hanife da Aliye, che ha preso l’incarico di occuparsi della bambina mentre la ragazza lavora.

Nel frattempo Selma cerca un modo per sostenere le spese dell’università di Nehir, e mentre Fatih cerca un altro lavoro lei decide di affittare la casa.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

Poyraz e Haziran – con la complicità di Gorkem, Sadik, Biricick e Fatih – riescono a mettere in atto un piano per spaventare Nihat.

Il gruppo lo riprende mentre minaccia Hanife, e questo dovrebbe bastare a proteggere quest’ultimo e Deniz.