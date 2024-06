Grande attesa per l’ottava edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione che si tiene a Benevento. Si tratta del primo Festival in Italia ad unire il mondo cinematografico e televisivo attraverso incontri, interviste, proiezioni, spettacoli, concerti, concorsi, masterclass e approfondimenti. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti di questi giorni ricchi di eventi.

Parte il BCT Festival: gli ospiti attesi e le date

L’ottava edizione del BCT Festival, manifestazione ideata e diretta da Antonio Frascadore, si terrà a Benevento dal 25 al 30 giugno 2024. In questi sette anni sono stati 310 gli eventi realizzati per un totale di oltre 360 mila presenze di pubblico. Un successo che ha portato il Festival ad essere un’importante realtà in Italia. Tra i protagonisti che si alterneranno in questi giorni ci sono Pedro Alonso, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Paolo Bonolis, Barbara Ronchi, Benedetta Porcaroli, Furkan Palalı, Emanuela Fanelli, Claudio Amendola e Belen Rodriguez. Solo per citarne alcuni.

Si parte il 25 giugno con uno spettacolo al Teatro Romano intitolato “I sogni son desideri” che vede la presenza di Diana Del Bufalo. La chiusura è prevista per il 30 con i vincitori. Un’edizione che vede oltre 1500 opere giunte da tutto il mondo: sono infatti 200 i titoli che verranno proiettati, tra cui lungometraggi, cortometraggi e documentari provenienti da 31 Paesi diversi. Tutti i film in concorso saranno proiettati in streaming sul sito ufficiale del festival.

Il programma completo

Martedì 25 giugno

Il 25 giugno, alle ore 21.30 al Teatro Romano andrà in scena lo spettacolo “I sogni son desideri“. L’evento celebra i 100 anni della Walt Disney Company e vede la presenza di Diana Del Bufalo accompagnata dall’Orchestra Filarmonica di Benevento e dalla voce narrante di Francesco Pannofino. Testi e regia sono a cura di Antonio Frascadore.

Mercoledì 26 giugno

Il 26 giugno a Piazza Roma alle 21.30 avremo Belen Rodriguez in ‘Una vita sotto i riflettori, tra tv, cinema e imprenditoria‘. La showgirl racconterà la sua carriera e la alcuni aneddoti della vita privata. Poi sarà la volta alle 22.00 in Piazza Santa Sofia di Benedetta Porcaroli che presenterà il suo ultimo film “Vangelo secondo Maria“. Parallelamente in Piazza Santa Sofia avremo alle 21.15 Cristina Parodi con ‘L’eleganza della conduzione‘ e a seguire alle 22 Lina Sastri con la proiezione di “La Casa di Ninetta” che vede il suo esordio alla regia.

Giovedì 27 giugno

Il 27 giugno a Piazza Roma alle 21.30 ci sarà Riccardo Scamarcio in un omaggio a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita con ‘100 Mastroianni, influenza di stile nel cinema attuale‘. A seguire, in piazza ci sarà la proiezione del film “Race For Glory: Audi vs Lancia“. Mentre in Piazza Santa Sofia, gli attori Francesco e Mario Di Leva racconteranno il loro rapporto in ‘Settima arte, di padre in figlio‘. In Piazza Federico Torre alle 21 avremo i Dinsieme in ‘Una vita da megagame, giochi e sorrisi sul web‘ mentre alle 22 Francesco Pannella con la collaborazione di Fabrizio Ievolella parlerà di ‘Little big Italy e l’evoluzione dei Food Show in tv‘.

Alle 18 invece in Piazza Guerrazzi si terrà la Masterclass ‘La produzione cinematografica.

Viaggio Italia-Hollywood A/R‘ con ospite Andrea Iervolino.

Venerdì 28 giugno

Il 28 giugno uno degli ospiti più attesi sarà Paolo Bonolis che a Piazza Roma alle 22 parlerà della sua carriera in ‘Semplicemente, Paolo‘. In Piazza Santa Sofia alle 20.30 Serena Bortone presenterà il suo romanzo d’esordio “A te vicino così dolce” in un evento dal titolo ‘Amore, senza limiti‘. Alle 21.30 spazio a Kasia Smutniak che parlerà nel corso dell’evento ‘Quando l’opera è necessaria‘ del suo debutto alla regia del documentario “Mur”, che sarà proiettato. Alle 21.15, in Piazza Federico Torre, Gabriele Corsi parla di ‘Un conduttore sul pezzo‘ mentre l’attore Francesco Ferrera di ‘Mare Fuori, tra fiction e realtà‘.

Nel pomeriggio alle 19.30 in Piazza Guerrazzi ci sarà Giulia Innocenzi con ‘Racconti, il lato oscuro degli allevamenti‘. A seguire la proiezione del documentario ‘FOOD FOR PROFIT’ con la regia di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi. Conversazione con Gabriele Parpiglia.

Sabato 29 giugno

Il 29 giugno sarà la volta di Furkan Palali, l’attore turco di “Terra Amara”, in Piazza Santa Sofia alle 21.20. A seguire alle 22.20, ‘Casa a prima vista, analisi di un successo televisivo‘ con ospiti Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu. In Piazza Roma alle 22 ci sarà Claudio Amendola che celebrerà la sua carriera in ‘40 anni di carriera, tra cinema e tv‘.

In Piazza Federico Torre alle 21.15 spazio a Damiano Carrara con ‘Il pasticcere più amato

d’Italia, sponda Pechino‘ e a seguire alle 22.15 Martina Stella in ‘Vita tra stella, tra piccolo e grande schermo‘.

Nel pomeriggio nella Libreria-Fumetteria FUNSIDE in Corso Garibaldi 101 – Benevento alle ore 18.30 ci sarà la presentazione del libro “MIYAZAKI HAYAO- Il maestro dell’anime” con ospite Alessandro Bencivenni mentre nella Libreria Ubik – Liberi tutti, Lungosabato Riccardo Bacchelli 10 alle ore 18.00, ci sarà la presentazione del libro “OSTIAWOOD” con ospite Daniele Orazi.

Domenica 30 giugno

L’ultima giornata del BCT Festival vedrà la presenza di Pedro Alonso, celebre per il suo ruolo di Berlino nella serie Netflix de “La Casa di Carta”. L’attore sarà alle 22 in Piazza Roma. Mentre alle 21.15 in Piazza Santa Sofia avremo la premiazione delle opere in concorso. A seguire alle 22 ‘La rivelazione della stagione cinematografica‘ con ospiti Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano e a seguire la proiezione di “C’è ancora domani”. In Piazza Santa Sofia invece ci sarà Sergio Rubini, che parlerà della sua lunga carriera cinematografica e teatrale in ‘Una carriera di successi‘. Alle 22, ‘Un viaggio spettrale direzione salvezza‘ con il regista Manfredi Lucibello e l’attrice Barbara Ronchi. A seguire la proiezione del film “Non Riattaccare”.