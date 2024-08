Ultima imperdibile puntata il 5 agosto con Battiti Live, il festival musicale condotto da Ilary Blasi con Alvin in prima serata su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni, la scaletta e gli ospiti di questo quinto appuntamento con i maggiori successi dell’estate.

Battiti Live 2024, la scaletta e i cantanti di lunedì 5 agosto

Si conclude l’avventura di Battiti Live che ha fatto registrare ottimi ascolti nelle precedenti quattro puntate. Il Festival musicale quest’anno ha visto alla conduzione Ilary Blasi con Alvin e Rebecca Staffelli. L’ultima e quinta puntata andrà in onda lunedì 5 agosto 2024 in prima serata su Canale 5 al termine di Paperissima Sprint-Estate, verso le 21.15.

Si tratta della messa in onda registrata dell’evento che si è svolto a Molfetta venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno. Poi è stata la volta di Bari con il Road To Battiti (il 4 luglio) e di Otranto (il 6 e il 7 luglio). Il quinto appuntamento mostrerà quindi le esibizione dei cantanti nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto.

Scopriamo gli ospiti, i cantanti e la scaletta del quinto e ultimo appuntamento di Battiti Live del 5 agosto 2024:

Gaia, The Kolors, Capoplaza, Emma, Boomdabash, Rocco Hunt, Francesco Gabbani, Petit, Mr Rain, Mida, Mietta, Benji & Fede, Gabry Ponte, Sarah, Alex Britti, Matteo Paolillo, Alex, Ava, Cioffi, Berna e Dotan.

A esibirsi On The Road, saranno Emma da Brindisi, Tananai da Giovinazzo e Alessandra Amoroso e BigMama da Ostuni. Ricordiamo che non è possibile sapere con anticipo l’ordine di esibizione perché in fase di montaggio potrebbero essere state effettuate delle modifiche o dei tagli.

Il corpo di ballo con ex allievi di Amici

Ad accompagnare i cantanti nelle oltre 150 esibizioni, è stato un corpo di ballo composto da alcuni ex allievi di Amici: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Tommaso Stanzani e Mattia Zenzola. Tutti gli eventi del Cornetto Battiti Live sono stati ad ingresso gratuito.