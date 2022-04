La seconda puntata di Battiti Live MSC – Il viaggio della musica è per questa sera, lunedì 11 aprile, su Italia 1. Infatti, la MSC Grandiosa tocca quattro dei porti più belli e grandi del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. Numerosi sono i cantanti che si esibiscono sulla nave. Scopri chi sono, cosa canteranno e tutte le anticipazioni e la scaletta.

Battiti Live MSC – Il viaggio della musica: gli artisti della seconda serata, chi si esibirà?

La musica e gli artisti più amati del momento, a partire dalle ore 21:20, sbarcano su Italia 1 presentati da Nicolò De Devitiis e Elenoire Casalegno. Tra brani già in rotazione radiofonica e anteprime di nuovi singoli si prospetta una prima serata in cui la buona musica è protagonista. Radio Norba, del resto, è sinonimo di garanzia da parecchi anni per quanto riguarda la rete più giovane di Mediaset. Batti Live MSC – Il viaggio della musica è possibile commentarlo attraverso l’#Viaggiodellamusica su Twitter.

Ad esibirsi sul palco della MSC Grandiosa sono:

Aka7even

Dargen D’Amico

Darin

Elodie

Ermal Meta

Giusy Ferreri

Irama

Michele Bravi

Nika Paris + Room9

Noemi

Ofenbach

Rkomi

Sottotono

The Kolors

Tommaso Paradiso

Topic

Battiti Live MSC – Il viaggio della musica: Maria Sole Pollio è un volto su cui puntare

I conduttori sul palco principale di Battiti Live MSC – Il viaggio della musica sono Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis ma il volto più giovane di questo viaggio marittimo è Maria Sole Pollio. Attrice e influencer napoletana, a soli 18 anni ha già fatto numerose esperienze tra cinema, serie e tv. I suoi 1, 5 milioni di follower la seguono per la sua semplicità e trasparenza.

Maria Sole Pollio è una giovanissima donna che sa ciò che vuole e non è un caso se continua il suo lavoro con Battiti Live. Sono 3 le edizioni in cui è il trade union tra backstage e pubblico. Anche per Battiti Live MSC – Il viaggio della musica è stata confermata per porre agli artisti le domande del pubblico. Da tenere d’occhio anche per nuovi appuntamenti televisivi e chissà proprio su Italia 1.

Battiti Live MSC è disponibile anche su Mediaset Infinity in streaming e on demand.