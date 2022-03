Il Battiti Live 2022 quando va in tv? Chi saranno i conduttori dello show musicale e quali cantanti saranno ospiti? Ecco tutte le news sul programma musicale più atteso dell’ultimo periodo, un programma che non è altro che un vero e proprio spin off della trasmissione estiva con Elisabetta Gregoraci. Proprio così il Battili Live 2022 in onda a breve sulla Rete giovane di Mediaset sarà incentrato su un vero e proprio viaggio a bordo di una nave da crociera con tappe interessanti e una miriade di ospiti molto amati.

Battiti Live Crociera 2022 quando in tv: le date degli appuntamenti da non perdere

In attesa che la prossima estate venga rallegrata dalla nuova edizione del Battiti Live in collaborazione con Radio Norba, i telespettatori di Italia 1 potranno godersi la nuova versione del festival musicale e televisivo più amato dell’estate ovvero un Battiti Live MSC Crociere – Il viaggio della musica dove un ricco cast di artisti si esibirà, tra ultimi singoli, album e grandi successi di repertorio, a bordo di MSC Crociere e attraverso le più belle città del Mediterraneo. Quando prenderà il via il viaggio e quando vedremo in tv il programma?

Il debutto è previsto per il prossimo 31 marzo 2022, in prima serata, sulla Rete giovane targata Mediaset, ovvero Italia 1. Molto probabile che l’appuntamento rimarrà fisso nella giornata del giovedì, ma si attendono ulteriori conferme nelle prossime ore. In tutto le puntate saranno ben 4.

Battiti Live 2022 Crociera, conduttori: una nuova coppia

Chi saranno i conduttori dello spin off del Battiti Live 2022? Ebbene al timone, è proprio il caso di dirlo, vi saranno due volti nuovi ovvero: la bravissima e bellissima Elenoire Casalegno e la Iena Nicolò De Devitiis.

Spetterà a loro presentare i vari cantanti che durante le quattro serate terranno compagnia ai telespettatori di Italia 1 e intrattenere il pubblico tra una esibizione musicale e l’altra.

Battiti Live 2022 cantanti e ospiti: ecco chi ci sarà

Quali cantanti prenderanno il largo? Quali ospiti famosi approderanno in crociera per intrattenere i telespettatori di Italia 1 con tanta buona musica?

Fedez (ma alla luce degli ultimi eventi la sua partecipazione non pare essere più sicura)

Gué Pequeno

Tananai

Dargen D’Amico

Sangiovanni

La Rappresentante di Lista

Elodie

The Kolors

Fred De Palma

Irama

Aka7even

Matteo Romano

Mr Rain

Deddy

Tancredi

A questi andrebbero aggiunti: Ofenbach, Topic, Alice Merton e Justin Quiles.