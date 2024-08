Battiti Live Compilation, ultima puntata: quando in tv e cantanti

È tempo di Battiti Live Compilation. L’evento musicale torna per un’ultima e imperdibile puntata che racchiude i momenti più belli e le esibizioni più emozionanti di quest’estate. Vediamo insieme quando andrà in onda e chi saranno i cantanti presenti.

Battiti Live Compilation: i cantanti che si esibiranno

Battiti Live ha tenuto compagnia a milioni di spettatori durante l’estate. L’evento, che si è svolto a Molfetta il 21, 22 e 23 giugno, si è poi spostato a Bari con il Road To Battiti (il 4 luglio). E infine a Otranto (il 6 e il 7 luglio). Tutto è stato ripreso dalle telecamere ed è stato trasmesso in prima serata su Canale 5 a partire dall’8 luglio facendo registrare ottimi ascolti. A condurre Battiti Live sono stati Ilary Blasi e Alvin. Accanto a loro Rebecca Staffelli, per un totale di circa 150 esibizioni di artisti.

Il meglio delle serate di Molfetta e Otranto andrà in onda in Battiti Live Compilation in programma per lunedì 2 settembre 2024, in prima serata su Canale 5, alle 21.20. Ma chi saranno i cantanti che riascolteremo? Nel corso delle puntate abbiamo visto salire sul palco diversi artisti, quelli scelti per Battiti Live Compilation sono: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Arisa, BigMama, Blue, Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Gabry Ponte, Gaia, Geolier, Gianna Nannini, Guè, Holden. E ancora Il Volo, Irama, Mahmood, Mida, Paola & Chiara, Petit, Renga e Nek, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Sarah, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Nel montaggio tv vedremo quindi le migliori esibizioni e le hit di questa estate che ci hanno fatto ballare al mare e in discoteca.

Un corpo di ballo accanto ai cantanti

Accanto ai cantanti è presente un corpo di ballo formato da alcuni ex allievi di Amici: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Tommaso Stanzani e Mattia Zenzola. Ricordiamo che tutti gli eventi del Battiti Live sono stati ad ingresso gratuito.