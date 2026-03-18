Con l’arrivo della primavera e della stagione estiva la musica torna protagonista in tv con Battiti Live 2026 in versione “Spring“. Lo show musicale è in arrivo nei prossimi mesi con la conduzione affidata a Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Scopriamo insieme i primi nomi del cast dei cantanti, le tappe e le date di registrazione.

Battiti Live 2026, le tappe dello show musicale con Michelle Hunziker

La versione “spring” del Battiti Live 2026 sta per iniziare. La nuova edizione si preannuncia davvero imperdibile con una nuova coppia di conduttori: a cominciare da Michelle Hunziker che arriva al timone del festival musicale diventato oramai un appuntamento fisso.

Non solo, la showgirl e conduttrice non sarà da sola, visto che ad affiancarla ci sarà anche Alvin. Cambia anche la location, visto che le tappe del Battiti Spring Live 2026 si svolgeranno a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste. Svelate anche le date di registrazione dei tre appuntamenti previsti per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.

Battiti Live 2026, il cast di cantanti ed ospiti

Tre tappe – serata per il Battiti Live 2026 versione Spring. Michelle Hunziker, con la partecipazione di Alvin, è pronta a regalare ai telespettatori di Canale 5 tre serate all’insegna della grande musica italiana con la presenza di un variegato cast di cantanti ed artisti. Molti dei protagonisti li abbiamo visti in gara durante la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2026.

Ecco la lista dei cantanti ed ospiti finora svelati delle tre tappe del Battiti Live 2026:

AKA 7even

Alfa

Annalisa

Baby K

Bianca Atzei

Bresh

Cioffi

Clara

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Elettra Lamborghini

Emma

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fabio Rovazzi

Fedez

Francesco Renga

Fred De Palma

Gemelli Diversi

Geolier

J-Ax

LDA

Levante

Luchè

Malika Ayane

Mara Sattei

Marco Masini

Meek

Michele Bravi

Mr. Rain

Nayt

Nicolò Filippucci

Noemi

Petit

Raf

Rkomi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sarah Toscano

Serena Brancale

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tredici Pietro

Tropico

Welo

L’appuntamento con Battiti Live 2026 Spring è prossimamente in prima serata su Canale 5.