L’attesa è finita, il grande appuntamento del Cornetto Battiti Live 2024 arriva in televisione con una scaletta ricca di ospiti. La prima grande novità è rappresentata dal cambio di canale con il programma che sarà condotto da Ilary Blasi e Alvin. Vediamo insieme dove vederlo e chi sono i cantanti che si esibiranno.

Battiti Live 2024, arriva in tv il concerto di Molfetta: la scaletta

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna il Cornetto Battiti Live. Le prime tre serate si sono svolte a Molfetta venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno. Poi è stata la volta di Bari con il Road To Battiti (il 4 luglio) e di Otranto (il 6 e il 7 luglio).

L’evento del 21 giugno è stato trasmesso in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv e sarà trasmesso stasera, lunedì 8 luglio, in prima serata su Canale 5. A condurre il Cornetto Battiti Live c’è una delle coppie più affiatate dalle tv che in passato abbiamo visto all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin. Accanto a loro ci sarà Rebecca Staffelli per un totale di circa 150 esibizioni di artisti.

La scaletta del 21 giugno (in onda l’8 luglio con Battiti Live) prevede l’esibizione di Alfa, Blue, Holden, Petit, Mida, Gabry Ponte, Coma_Cose, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Sarah Toscano, Fedez, Rose Villain e Guè, Gigi D’Alessio, Irama. Non si conosce bene l’ordine dato che potrebbe essere modificato in sede di montaggio. Le serate del 22 e 23 giugno hanno invece visto la partecipazione di Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Il Volo, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Santi Francesi e infine, Tananai, The Kolors e Tony Effe.

I cantanti a Otranto

Gli ospiti della serata del 6 luglio di Otranto sono stati Irama ed Elodie (On the Road), Gigi D’Alessio, Rose Villain, Gué, Michele Bravi, Blue, Fedez, Emis Killa, Sarah, Francesco Gabbani, Achille Lauro, Coma Cose, Alfa, Gabry Ponte, Rhove, Darin, Mida, Petit e Holden. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Anna, Arisa, Bnkr44, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Geolier, Gianna Nannini, Icy Subzero, Il Pagante, Il Tre, La Rappresentante di Lista, LDA, Leo Gassmann, Mahmood, Maninni, Mr. Rain, Noemi, Orietta Berti, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, SLF, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors e Zerb. Molto probabilmente vedremo in tv questo concerto verso la fine di luglio.

Accanto ai cantanti è presente un corpo di ballo formato da alcuni ex allievi di Amici: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Tommaso Stanzani e Mattia Zenzola. Tutti gli eventi del Cornetto Battiti Live sono ad ingresso gratuito.