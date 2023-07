Torna l’appuntamento con Battiti Live 2023, la kemesse musicale dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e trasmessa in prima serata su Italia 1. Ecco tutti gli ospiti e i cantanti in scaletta della terza puntata di martedì 18 luglio 2023.

Battiti Live 2023 in tv: la terza puntata del 18 luglio su Italia 1

Martedì 18 luglio 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata di Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Dopo il grandissimo successo delle prime puntate, torna una delle kermesse canore più seguite dell’estate in prima serata su Italia 1. Il “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, infatti, si conferma uno degli appuntamenti più amati dai telespettatori grazie alla presenza di tantissimi artisti della scena musicale italiana ed internazionale.

La terza serata si preannuncia imperdibile. La scaletta vedrà alternarsi sul palcoscenico allestito sul bellissimo lungomare Imperatore Augusto di Bari tutto il meglio della musica italiana ed internazionale dell’estate 2023. Ecco tutti i cantanti ospiti di stasera con le hit dell’estate:

Tananai,

Fedez,

Annalisa,

Articolo 31,

Boomdabash,

Fred De Palma,

Ana Mena,

Elettra Lamborghini,

Guè,

Gabry Ponte,

Colapesce Dimartino,

Ariete,

Francesco Gabbani,

Benji & Finley,

Aiello,

Ofenbach & Svea,

Clara,

Alvaro De Luna,

Aaron,

LDA,

Cioffi,

Caffelatte

Haiducii.

Battiti Live 2023 terza puntata: dove vederlo in chiaro e streaming

Non mancheranno poi durante la terza puntata di Battiti Live 2023 le esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra.

Dove seguire Battiti Live 2023? La terza puntata del festival dell’estate 2023 è trasmessa dalle ore 21.20 in chiaro in prima serata su Italia 1. La kermesse è disponibile anche in streming sulla piattaforma di Mediaset Infinity oppure è possibile seguire l’evento su RadioNorba TV (canale 730 di Sky) e su TeleNorba (canale 510 di Sky).