Tutto pronto per un nuovo appuntamento dei Battiti Live 2023, festival musicale dell’estate con tutto il meglio della musica dell’estate 2023. Ecco tutti gli ospiti, la scaletta e i cantanti protagonisti della quinta ed ultima puntata della kermesse canora trasmessa su Italia 1.

Battiti Live stasera su Italia 1: gli ospiti del 1 agosto 2023

Martedì 1 agosto 2023 dalle 21.20 torna in prima serata su Italia 1 Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La quinta ed ultima puntata vedrà alternarsi sul palcoscenico tutti i cantanti e i protagonisti di questa calda e pazza estate 2023. A raccontare il backstage con interviste inedite ancora una volta Mariasole Pollio.

Ma entriamo nel vivo della quinta ed ultima puntata di Battiti Live con la scaletta di tutti i cantanti, ospiti e protagonisti di stasera su Italia1:

Fedez,

Annalisa,

Tananai,

Fred De Palma,

Ana Mena,

Diodato,

Paola & Chiara,

Baby K,

Gabry Ponte,

Quinze & Bob Sinclar,

Matteo Paolillo,

Shade e Federica Carta,

Valentina Parisse,

Rhove,

Aka 7even,

Luigi Strangis & Matteo Romano,

Dara,

Piccolo G,

Lolita,

Alfa,

Ramona Flowers.

Battiti Live 2023 quinta puntata: dove vederlo in chiaro e streaming

Durante la quinta puntata di Battiti Live 2023 i telespettatori di Italia 1 e i presenti potranno assistere anche alle esibizioni on the road di alcuni cantanti. Questa settimana ad esibirsi dalle più apprezzate località turistiche della Puglia sono: i Boomdabash da Mesagne, Emma da Canosa di Puglia e Mr. Rain da Fasano.

Dove seguire il gran finale di Battiti Live 2023? La quinta ed ultima puntata del festival musicale dell’estate italiana ideato ed organizzato da Radio Norba è visibile in prima serata dalle ore 21.20 in chiaro su Italia 1. Non solo, la kermesse canora è disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity oppure sul canale di RadioNorba TV (canale 730 di Sky) e su TeleNorba (canale 510 di Sky).