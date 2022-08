Ultimo imperdibile appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022, il programma musicale dell’estate di Italia 1 condotto dalla coppia formata da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. L’ultima puntata andrà in onda questa sera, martedì 2 agosto in prima serata su Italia 1. Insieme ai due conduttori, ci sarà anche Mariasole Pollio, con il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. I veri protagonisti saranno ancora una volta gli artisti e la loro musica. Ma andiamo a scoprire insieme quali sono i cantanti che vedremo esibirsi questa sera sul palco di Battiti Live e quali quelli nelle esibizioni on the road.

Battiti Live 2022 stasera su Italia 1, scaletta puntata del 2 agosto: anticipazioni, ospiti e cantanti sul palco

Come di consueto Battiti Live 2022, accoglierà sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Nell’ultima puntata in onda questa sera su Italia 1 si esibiranno:

LDA

Tancredi

Deddy

Luigi Strangis

Boomdabash

Annalisa

Elodie

Achille Lauro

Loredana Bertè

Franco 126

Gabry Ponte

Aka7even

Ana Mena

Rocco Hunt,

Elettra Lamborghini

Francesco Renga

Le Vibrazioni

Noemi

Donatella Rettore

Darin

Emis Killa

Dolcenera

Berna

M¥SS KETA

Protagonisti delle esibizioni on the road

Alcuni artisti saranno invece protagonisti di esibizioni on the road in altre bellissime località turistiche della Puglia, luoghi che offriranno incredibili scenari naturali agli artisti e ai tanti telespettatori di Italia 1. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno:

Fedez, Mara Sattei e Tananai dalla bellissima piazza di Taranto

Matteo Romano dall’affascinante Lucera

Battiti Live 2022: dove vedere l’ultima puntata in Tv e Streaming del 2 agosto

L’imperdibile appuntamento con l’ultima puntata di Battiti Live 2022 è stato registrato nella magnifica Trani e andrà in onda questa sera, martedì 2 agosto, dalle ore 21.20 circa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play. Per chi non potrà seguire la puntata questa sera, ricordiamo che nei giorni a seguire, sarà possibile recuperare la puntata on demand sulla piattaforma di servizi.