Torna Battiti Live 2022, l’evento musicale dell’estate condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con una nuova imperdibile puntata trasmessa in prima serata su Italia 1. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, la scaletta e le anticipazioni della puntata in onda martedì 19 luglio 2022.

Battiti Live stasera: il terzo appuntamento su Italia 1

Dopo il successo della scorsa settimana, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci tornano al timone di una nuova e ricca puntata di “Battiti Live”, l’evento musicale che si svolge in diverse piazze della Puglia organizzato dal Gruppo Norba e trasmesso in differita televisiva su Italia 1. Come sempre sul palcoscenico troveremo cantanti ed artisti del momento pronti a far cantare e ballare il pubblico accorso da ogni parte d’Italia nelle piazze di Bari, Gallipoli e Trani. Dopo due anni di stop, causa pandemia e Covid-19, quest’anno la musica è tornata nelle piazze e negli stadi regalando ovunque nuove emozioni.

Sul palcoscenico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci presenteranno i protagonisti dell’estate 2022, mentre a Mariasole Pollio sarà assegnato il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Curiosi di sapere quali saranno i cantanti protagonisti della puntata di martedì 19 luglio 2022?

Battiti Live 2022 in tv: gli ospiti della puntata del 19 luglio

La terza puntata dei Battiti Live 2022, trasmessa martedì 19 luglio dalle 21.15 su Italia 1, vedrà alternarsi sul palcoscenico allestito a Gallipoli:

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Irama

Albe

LDA

Fedez

Mara Sattei

Tananai

Darin

Cristiano Malgioglio

Bianca Atzei

Gabry Ponte

Dargen D’Amico

Fred De Palma

Malika Ayane

Federico Rossi

Giordana Angi

Riki

Mr Rain

Alfa

Big Boy

Dani Faiv

Blind

Random

Cioffi.

Gli ospiti delle esibizioni on the road, invece, sono:Bob Sinclair, da Massafra e Noemi da Cisternino.

Dove vedere la terza puntata di Battiti Live 2022 stasera

La nuova edizione di Battiti Live 2022 va in onda ogni martedì alle ore 21.15 su Italia 1. I cinque appuntamenti sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.

Ti potrebbe interessare: