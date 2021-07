Battiti Live 2021 cambia programmazione: l’evento musicale dell’estate di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri slitta di qualche giorno per lasciare spazio al gran finale di Temptation Island. Ecco quando torna in tv.

Battiti Live cambia date: ecco perchè non va in onda martedì 27 luglio 2021

La musica torna protagonista in tv a Battiti Live, la kermesse musicale dell’estate italiana condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Attenzione però l’appuntamento di martedì 27 luglio 2021 è stato posticipato di alcuni giorni. Come mai? Semplice, Mediaset ha deciso di lasciare spazio al gran finale di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, che va in onda con un doppio appuntamento in prima serata su Canale 5.

Nessuno scontro quindi in casa Mediaset che ha deciso di posticipare l’evento musicale dell’estate a giovedì 29 luglio 2021. Una scelta comprensibile visto che la kermesse condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ha tenuto testa al reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Battiti Live quindi non va in onda martedì 27 luglio 2021, ma si sposta a giovedì 29 luglio 2021 come sempre in prima serata su Italia 1. Dalla prossima settimana l’appuntamento con la kermesse canora tornerà regolarmente al martedì in prima serata.

Battiti Live, anticipazioni e ospiti della terza puntata di giovedì 29 luglio 2021

Per la terza puntata di Battiti Live, in onda giovedì 29 luglio 2021, possiamo già dirvi quali saranno gli artisti che si alterneranno sul palcoscenico allestito presso il Castello Aragonese di Otranto.

Si tratta di: Emma Marrone, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Mr. Rain, Lil Jolie, Il Tre, i Sottotono, Fred De Palma, Ermal Meta, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e Gaia.