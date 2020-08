Tutto pronto per Battiti Live 2020, la kermesse canora dell’estate condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci con la partecipazione della webstar Mariasole Pollio. Ecco il cast completo di ospiti e artisti della quarta puntata in onda su Italia 1.

Battiti Live 2020 date: quarta puntata su Italia 1

Lunedì 24 agosto 2020 alle ore 21.00 in prima serata su Italia 1 va in onda la quarta puntata del “Radionorba Vodafone Battiti Live“. Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci guidano l’evento musica dell’estate 2020 dalla splendida Puglia . Un’edizione speciale per Battiti che quest’anno ha festeggiato “18 anni”! Nonostante il Covid-19 e le restrizioni imposte per limitare i contagi, la grande macchina di Battiti non si è fermata regalando al pubblico cinque serate all’insegna della spensieratezza e di tanta buona musica.

Nella quarta puntata sul palcoscenico allestito ad Otranto si alterneranno alcuni dei protagonisti dell’estate 2020. A cominciare da Baby K che con “Non mi basta più”, complice il featuring con Chiara Ferragni, è stata una delle regine dell’estate.

Battiti Live: ospiti di Otranto, Lecce, Brindisi e Taranto

Non solo, attesi sul palcoscenico di Battivi anche Irama con la sua “Mediterranea”, il duo esplosivo di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini con “Isla”, Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro. E ancora: Elodie che con “Guaranà” e “Il ciclone” ha bissato il successo dello scorso anno, Shade, il rapper Random, Francesco Gabbani, Chadia Rodriguez, Federica Carta e Anna Tatangelo con la svolta rap di “Guapo”. Ma non finisce qui visto che dalla splendida piazzetta Carducci di Lecce in collegamento ci sarà Fedez, mentre da Brindisi il cantante Nek e infine da Taranto la band de Le Vibrazioni capitanata da Francesco Sarcina.

Ricordiamo che la quinta ed ultima puntata, il gran finale di Battiti Live 2020, è previsto per lunedì prossimo sempre su Italia 1! Come sempre è possibile seguire l’evento commentandolo sui social di RadioNorba e non solo con l’hastag #battitilivetogether.