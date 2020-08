Tutto pronto per il secondo appuntamento di Battiti Live 2020, la kermesse canora dell’estate italiana organizzata da Radionorba Vodafone e condotto da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, lunedì 3 agosto 2020 su Italia.

Battiti Live stasera su Italia 1: gli ospiti

Lunedì 3 agosto 2020 alle ore 21.25 appuntamento su Italia 1 con la seconda puntata di “RADIONORBA VODAFONE BATTITI LIVE“. Dopo il grande successo di ascolti della prima serata, torna l’evento televisivo dell’estate musicale condotto da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

La kermesse canora, giunta quest’anno alla sua 18esima, non si è fermata nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus diventando il primo evento a riportare la musica live in tv. Per questa edizione ai tempi della pandemia la scenografia è unica: si tratta del Castello Aragonese di Otranto, anche se le esibizioni dei cantanti e ospiti saranno riprese in differenti location pugliesi.

Da Alberobello a Altamura, da Andria a Bari, da Brindisi a Castellana Grotte. E ancora: Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. A queste splendide città pugliesi si aggiungeranno anche cinque località sul mare come: Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo.

Durante ogni puntata spazio anche all’attrice e webstar Mariasole Pollio che sarà in una delle cinque località marittime per dare al pubblico presente in spiaggia di interagire con i vari ospiti.

Battiti Live 2020, ospiti seconda puntata

Per il secondo appuntamento di Battiti Live 2020 tantissimi gli ospiti e i protagonisti dell’estate che si alterneranno sul palcoscenico. Si parte con Fedez, la rivelazione Anna, ma anche i The Kolors, Baby K con il nuovo singolo. E ancora: Fred De Palma, Nek, Annalisa, Alessandra Amoroso con i Boombdabash e la loro hit “Karaoke”. Torna sul palco anche il “gigante” Piero Pelù, Cara, Rocco Hunt, Bugo, Ermal Meta, Shade, Francesco Renga, Mr Rain.