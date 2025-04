Dove vedere Barcellona – Inter, andata della semifinale di Champion League, in tv? La gara sarà trasmessa in streaming e in chiaro. Scopriamo insieme dove vedere la partita decisiva per le sorti degli interisti che puntano ad arrivare in finale.

Quando si gioca Barcellona – Inter, semifinale di andata di Champions League: dove vederla in tv

Dopo essere stato eliminato dalla Coppa Italia, l’Inter non potrà quest’anno portarsi a casa il triplete (come invece successe nella stagione 2009/2010). È però ancora in gioco per vincere il campionato e arrivare in finale di Champions League. Il calendario prevede che la squadra di Inzaghi scenda in campo ogni tre giorni e, dopo aver affrontato la Roma, è ora il turno del Barcellona. La semifinale di andata tra Barcellona e Inter si disputerà mercoledì 30 aprile 2025 con calcio d’inizio alle ore 21.00.

Sarà possibile vederla in streaming e in abbonamento su Prime Video ma anche in chiaro. Warner Bros. Discovery infatti la trasmetterà in diretta sul NOVE. Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile in chiaro dalle ore 19.30, in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come “Montjuic”, di Barcellona. Nello studio a bordocampo ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Mentre la telecronaca di Barcellona-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room c’è invece Gianpaolo Calvarese e gli inviati a bordo campo sono Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Semifinale di ritorno e possibile sfidante

La gara della semifinale di ritorno, Inter -Barcellona, si disputerà martedì 6 maggio 2025 allo stadio San Siro con calcio d’inizio sempre alle ore 21.00. In caso di passaggio del turno, i nerazzurri dovranno vedersela con la vincente della doppia sfida tra Arsenal e Psg (gara d’andata martedì 29 aprile, ore 21 e ritorno mercoledì 7 maggio, ore 21). Gli inglesi hanno eliminato il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

La finale è invece in programma il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania