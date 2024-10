Il match tra Barcellona e Bayern Monaco è uno dei più attesi della fase a gironi della Champions League 2024/2025. La partita si giocherà stasera, mercoledì 23 ottobre, alle 21:00 presso il Camp Nou di Barcellona.

Barcellona – Bayern Monaco stasera: orario e dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguirla tramite Sky Go e NOW TV. Inoltre, per chi non ha un abbonamento Sky, il match sarà disponibile anche in chiaro su TV8​. Sì, avete letto bene, il match sarà trasmesso anche in chiaro su TV8. Sky, proprietaria dei diritti televisivi, ha deciso di renderlo accessibile gratuitamente.

Riepilogo:

Partita : Barcellona-Bayern Monaco

: Barcellona-Bayern Monaco Data : mercoledì 23 ottobre

: mercoledì 23 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 252, TV8

: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 252, TV8 Streaming: Sky Go, Now Tv, TV8

Le probabili formazioni di Barcellona – Bayern Monaco

Il Barcellona, allenato da Flick, dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Pena, mentre la linea difensiva sarà composta da Koundé, Cubarsì, Martinez e Baldé. A centrocampo agiranno Pedri e Casado, mentre la linea dei trequartisti sarà formata da Yamal, Raphinha e Olmo. In attacco, il grande ex della partita, Lewandowski, sarà il terminale offensivo.

Per quanto riguarda il Bayern Monaco, guidato da Kompany, la probabile formazione è un 4-3-3. Neuer tornerà in porta, con una difesa composta da Kimmich, Upamecano, Kim e Davies. A centrocampo vedremo in azione Laimer e Palhinha, mentre sulla trequarti ci saranno Olise, Muller e Gnabry a supportare l’attaccante centrale Kane.

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Koundé, Cubarsì, Martinez, Baldé; Pedri, Casado; Yamal, Raphinha, Olmo; Lewandowski. All: Flick

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Kimmich, Upamecano, Kim, Davies; Laimer, Palhinha; Olise, Muller, Gnabry; Kane. All: Kompany

I precedenti tra le due compagini

Il confronto tra Barcellona e Bayern Monaco è una delle rivalità storiche della Champions League. I due club si sono affrontati in competizioni ufficiali 12 volte fino ad oggi, di cui 10 partite in Champions League e 2 in Coppa Uefa. Il bilancio complessivo pende decisamente a favore del Bayern, con 8 vittorie per i bavaresi, 2 per il Barcellona e 2 pareggi.

Ecco alcuni dei precedenti più significativi:

Champions League 2020: Quarti di finale, partita storica con una netta vittoria del Bayern per 8-2 al Camp Nou, una delle sconfitte più pesanti della storia del Barcellona.

Champions League 2015: In semifinale, il Barcellona vinse 3-0 all’andata con una prestazione straordinaria di Lionel Messi e Neymar, mentre il Bayern vinse il ritorno 3-2, ma non riuscì a ribaltare il risultato complessivo.

Champions League 2013: In semifinale, il Bayern Monaco dominò il doppio confronto vincendo 4-0 all’andata e 3-0 al ritorno, eliminando i catalani con un 7-0 complessivo.

Questi match hanno spesso determinato il passaggio del turno in fasi avanzate della competizione, rendendo la sfida sempre molto attesa e combattuta.