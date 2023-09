Dopo aver conquistato i botteghini mondiali, il film Barbie arriva in streaming sulle più famose piattaforme online. Siete curiosi di scoprire la data ufficiale di rilascio della pellicola con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken? Ecco dove vedere Barbie in Streaming in Italia.

Barbie movie, il film della Mattel: data uscita streaming online in Italia

Il film di Barbie, campione di incassi al botteghino con 155 milioni di dollari, arriva sulle più importanti piattaforme online. La pellicola oramai diventata un cult sarà disponibile nelle modalità “acquisto” e “noleggio” da martedì 12 settembre 2023. Una data da segnare in agenda per tutti gli appassionati del genere e in particolare per chi non è riuscito a vedere la pellicola, diretta dalla candidata all’Oscar Greta Gerwig, al cinema. Dall’uscita a luglio il film con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken è diventato un fenomeno mondiale. Con 31,26 milioni di euro di incassi solo in Italia, il film è diventato uno dei titoli più visti di sempre nel nostro paese a conferma di quanto l’effetto “Barbie” sia mondiale!

Un film curato nei minimi dettagli: dalla regia di Greta Gerwig che ha curato anche la sceneggiatura con il candidato al Premio Oscar Noah Baumbach. Un team di lavoro da Oscar che ha permesso al film di farsi apprezzare in tutto il mondo dividendo l’opinione pubblica.

Barbie, il film: il successo grazie anche agli attori Margot Robbie e Ryan Gosling

La pellicola “Barbie – Film” è liberamente ispirato alla storia della bambola della Mattel. Tra i produttori ci sono: David Heyman, candidato al Premio Oscar, Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner. Nel cast la presenza di due attori da Oscar come Margot Robbie e Ryan Gosling ha fatto la differenza, visto che i due protagonisti sono riusciti nell’arduo compito di dare voce a due icone per grandi e piccini!

L’appuntamento con Barbie – The Movie in streaming sulle piattaforme online è dal 12 settembre! Non perdetelo! In attesa ecco il trailer del film.

Dove vedere Barbie – il film in Streaming

Barbie sarà acquistabile e noleggiabile su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity