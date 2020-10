Barbari su Netflix: trama e cast della serie Tv tedesca

Raccontare una delle più grandi battaglie dell’esercito romano attraverso gli occhi dei suoi avversari: Barbari, la nuova serie Netflix, esplora le tribù germaniche e le loro gesta per difendere il proprio territorio dalle invasioni dell’Impero. Il focus di questa produzione tedesca, creata da Jan-Martin Scharf, Arne Nolting e Andreas Heckmann, è la famosa battaglia di Teutoburgo, in cui le popolazioni germaniche si unirono per fermare l’avanzata dell’Impero Romano nell’anno 9 dopo Cristo. La serie è stata girata interamente in Ungaria e si basa su fatto storici. Barbari è disponibile su Netflix, con la prima stagione di sei episodi, a partire dal 23 ottobre.

Barbari su Netflix: la trama della serie Tv

La battaglia nella foresta di Teutoburgo ha cambiato per sempre la storia dell’Europa. Nell’anno 9 d.C., le tribù germaniche decidono di unire le loro forze per contrastare le legioni romane, ormai vicinissime al confine e pronte ad espandere il territorio. In questo contesto storico si intrecciano le vite di tre personaggi: la coppia formata da Thusnelda e Folwin, segretamente innamorata, e il giovane ufficiale romano Arminio. Sarà proprio lui al centro della storia, insieme alle sue complicate alleanze che lo porteranno verso un dilemma esistenziale: combattutotra la tribù dove è nato e il potente impero in cui è cresciuto. Ogni sua scelta lo porterà inevitabilmente a uno scontro epico. Cosa lega questi tre personaggi?

Barbari: il cast e i personaggi della serie Netflix

Nel cast di Barbari, Laurence Rupp nel ruolo del protagonista Arminio, un prefetto romano al servizio di Publio Quintilio Varo, che in segreto è anche a capo della popolazione dei Cheruschi; Jeanne Goursaud interpreta Thusnelda, figlia del principe cherusco; David Schütter è il guerriero semplice Folkwin Wolfspeer; Gaetano Aronica è Publio Quintilio Varo, governatore romano che guida la sua legione verso il territorio nemico. Completano il cast: Bernhard Schütz che ricopre il ruolo di Segeste; Eva Verena Müller è Irmina; Jeremy Miliker nei panni di Ansgar; infine Sergej Onopko nella parte di Hagdan.