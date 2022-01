La conduttrice Barbara Francesca Ovieni fa il bis di programmi in tv, un traguardo che la porta ad essere la signora del calcio su 7Gold. Da gennaio, infatti, la giornalista e conduttrice milanese conduce ben due programmi: “Diretta Stadio” e “Il Processo di 7Gold” insieme a Maurizio Biscardi. Una bella doppietta messa a segno dalla Ovieni che la porta a contendersi la vetta del campionato delle conduttrici sportive accanto a colleghe del calibro di Giorgia Rossi e Diletta Leotta.

Barbara Francesca Ovieni, è lei la signora del calcio in tv di 7Gold

Da inizio anno Barbara Francesca Ovieni conduce ben due programmi sportivi sulla rete del digitale terrestre 7Gold: “Il Processo”, accanto a Maurizio Biscardi e “Diretta Stadio”. Quella per il mondo del calcio e per lo sport in generale, per la conduttrice è una vera e propria passione. La carriera nel mondo del giornalismo sportivo inizia molto presto nelle vesti di opinionista sportiva, prima a Rai Sport e poi per il gruppo Norba, fino ad approdare nello storico programma “Bordo Campo”. A “Diretta Stadio”, in onda su 7Gold, la bella Barbara è da sola in studio, mentre al “Processo”, raccoglie l’eredità da conduttrici quali Michela Persico e Giorgia Palmas.

Non solo calcio e tv nella vita di Barbara Francesca Ovieni

Nella carriera di Barbara Francesca Ovieni non c’è solo il calcio e la tv. Nel 2020, infatti, esce sul mercato discografico con la rivisitazione di uno storico brano della grande Raffaela Carrà dal titolo “Ballo ballo”, un’esperienza discografica che ha regalato alla Ovieni grandi soddisfazioni, e un notevole successo.

La storia d’amore con Moreno, il rapper vincitore di Amici di Maria De Filippi

Sentimentalmente, la bella Barbara è legata da quasi un anno al rapper Moreno alias Moreno Donadoni, vincitore nel 2013 della dodicesima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. La passione per il calcio e l’amore per Moreno, fanno sì che Barbara Francesca Ovieni diventi un’assidua frequentatrice delle partite di calcio della Nazionale Cantanti.