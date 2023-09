Su Rai 2 ieri sera è andata in onda la puntata di Fake Show, il programma tv condotto da Max Giusti. Al termine dell’appuntamento Barbara Foria si è presentata in studio nei panni della conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino.

Barbara Foria imita Myrta Merlino a Fake Show e cita con ironia Barbara D’Urso

Ad accompagnare l’ingresso di Barbara Foria nei panni di Myrta Merlino la sigla di “I Love It” delle Icona Pop. La Myrta fake sbotta, chiedendo di interrompere la musica e specificando si tratti di un qualcosa che non le appartiene, perché inerente a Live Non è la d’Urso, trasmissione di Barbara d’Urso. Sempre la finta Myrta Merlino, interpretata in maniera molto divertente da Barbara Foria, ha citato la d’Urso e ha persino licenziato un gobbista perché non avrebbe fatto quanto da lei richiesto.

Le differenze con il pomeriggio cinque della D’Urso

A seguire la Myrta-Foria ha anche spiegato le differenze tra il suo Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi su Canale 5 e quello precedente condotto da Barbara D’Urso: “Ormai si sa che parliamo di argomenti molto alti, perché sanno tutti che prima era un programma terra, terra. Diciamo le cose come stanno. Però saluto la donna che per 15 anni è stata qui prima di me. Ciao, col cuore. Cosa? Scusate sono basita, come osate scrivermi ‘col cuore’ sul gobbo?”.

L’imitazione di Barbara Foria è proseguita: “Ma siete impazziti? Devo parlare come quell’altra? Noi qui a Pomeriggio 5 nuovo siamo molto più chic. Non diciamo più col cuore, ma con l’apparato cardiaco. Io questo gobbista lo licenzio subito! Ho detto che qui decido io, che sono pazzesca”. L’imitazione di Barbara Foria nei panni di Myrta Merlino, non è altro che un modo ironico e carino e non di certo una mancanza di rispetto nei confronti di qualcuno.

Barbara Foria nei panni di Myrta Merlino cita Pier Silvio Berlusconi

A finire, la Myrta Merlino interpretata da Barbara Foria ha ironizzato anche sul fatto che Pier Silvio, ovviamente per finta, le avrebbe proposto di interpretare la nuova Dottoressa Giò, storico personaggio interpretato in realtà da Barbara D’Urso: “Sarò una Dottoressa Giò laureata in medicina, specializzata in un organo molto importante, vitale, un organo che pulsa… Cuore? No! Non si può dire quella parola o vi sbatto fuori!”. L’imitazione di Barbara Foria dei pani di Myrta Merlino ha divertito il pubblico e il video è diventato subito virale su tutti i social network.

Video – Barbara Foria imita Myrta Merlino a Fake Show