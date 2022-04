Nelle ultime 24 ore il nome di Barbara d’Urso è su tutti i maggiori siti e quotidiani online dopo che il sito Dagospia ha dato la notizia di un presunto non rinnovo di contratto alla conduttrice da parte del gruppo Mediaset. Il contratto tra la d’Urso e Mediaset scade a dicembre 2022 ma, al momento, alle voci circolate nelle ultime ore, non è stata data alcuna conferma da parte della conduttrice e neanche dal gruppo Mediaset anzi, a quanto pare, per Barbara d’Urso è tempo di straordinari, infatti il suo Pomeriggio 5 si allunga fino a giugno. Ma andiamo a vedere tutto quello che è successo nelle ultime 24 ore.

Barbara D’Urso: Pomeriggio 5 si allunga fino a giugno

Ieri le principali testate hanno ripreso la notizia data da Dagospia sul futuro incerto di Barbara D’Urso a Mediaset e sul fatto che alla conduttrice sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, per trasferirsi negli studi di Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24. Un cambio di studio televisivo che sicuramente troverà conferma nel fatto che l’azienda ha semplicemente voluto ottimizzazione i costi.

Oggi però, dalla stessa conduttrice, che risponde alle polemiche sul suo rapporto professionale con Mediaset attraverso delle stories su Instagram, si apprende la notizia in merito all’allungamento della messa in onda di Pomeriggio 5. Il programma pomeridiano della rete ammiraglia del gruppo televisivo, a quanto pare andrà in onda fino a giugno. Pomeriggio 5 sarebbe dovuto terminare alla fine di maggio, invece andrà avanti ancora per diverse settimane, in quanto i vertici Mediaset hanno chiesto a Barbara D’Urso di proseguire il suo impegno nel programma fino al mese di giugno.

“Pomeriggio 5” torna a settembre con Barbara d’Urso?

Per Barbara d’Urso le news non finiscono qui. A quanto pare, su Canale 5 per questa estate non sarebbe prevista nessuna edizione di Pomeriggio 5 news con la conduzione di Simona Branchetti, che sostituì nelle vacanze natalizie Barbara D’Urso con uno spinoff del programma. A quanto pare Pomeriggio 5 tornerà in onda a settembre, nella medesima collocazione oraria e su Canale 5, sempre con la conduzione di Barbara D’Urso.