Oggi, venerdì 10 giugno, si conclude la 14esima edizione di “Pomeriggio Cinque”, talk della rete ammiraglia del gruppo Mediaset condotto da Barbara d’Urso. La conduttrice ha voluto salutare il suo affezionatissimo pubblico che da ben quattordici anni segue costantemente la trasmissione. Andiamo a vedere come Barbara ha salutato il suo pubblico.

Barbara d’Urso chiude la 14esima edizione di “Pomeriggio Cinque”: il messaggio nell’ultima puntata

«Amiche mie e amici miei, eccoci insieme per l’ultima puntata di questa 14esima stagione di Pomeriggio 5 che riprenderà agli inizi di settembre. Vi ringrazio già adesso per il regalo enorme che ci avete fatto perchè ci avete portato una media altissima di share che è il 18%, che è tantissimo. Quindi vi ringrazio davvero tanto, ci avete seguito sempre, anche quando abbiamo cambiato studio, perchè sono stata a Roma per alcuni mesi, ci siete stati sempre e ci siamo stati sempre per voi» – Inizia con questi ringraziamenti da parte della conduttrice l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”. Barbara d’Urso ha voluto ricordare che tornerà a settembre ancora una volta alla guida del programma.

Durante l’ultima puntata la conduttrice ha ringraziato anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24: «Vedo dietro le quinte Paolo Liguori direttore di Tgcom24 che voglio ringraziare per averci ospitato in questo studio, grazie Paolo».

In chiusura, durante i saluti finali la conduttrice dice: «Saluto e ringrazio tutti i miei giornalisti e tutti quelli che lavorano a questa trasmissione. In tre mesi abbiamo cambiato quattro studi televisivi e ci avete seguito sempre. Ringrazio il direttore di rete e tutti quelli che hanno lavorato al programma. Io vado in vacanza ma i primi giorni di settembre saremo nuovamente qui».

Barbara d’Urso: «Resto a Mediaset»

Rinnovando l’appuntamento, Barbara d’Urso toglie ogni dubbio in merito al suo ritorno alla guida di “Pomeriggio Cinque” di Canale 5. Qualche mese fa, la conduttrice fu al centro di un gossip che la vedeva non più a Mediaset, il tutto nacque dal fatto che il suo contratto scade a dicembre.

Fu poi la stessa conduttrice a chiarire la faccenda: «Certo che resto a Mediaset. Ci sono persone ossessionate da me, e l’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Uno scrive che sono fidanzata con un panda, di pelouche, e il gioco è fatto. Parte la giostra e non si ferma più. Ma io non sono fidanzata con un panda di pelouche e il prossimo anno sarò ancora a Mediaset. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo. Resto a Milano. E probabilmente farò anche teatro. Ma lo dirò al momento giusto, il progetto è stupendo».

Inizia ORA l'ultima puntata della stagione di #Pomeriggio5, ci siete? 📺 Partiamo subito con il ringraziarvi per gli ascolti che ci avete regalato da settembre ad oggi! 🙏 pic.twitter.com/cqvio7CSkt — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 10, 2022

Il messaggio del direttore di rete Giancarlo Scheri

Giancarlo Scheri, direttore di rete, ha voluto con una nota salutare e ringraziare Barbara d’Urso per il lavoro durante la 14esima edizione di Pomeriggio Cinque: «Saluto e ringrazio Barbara d’Urso per l’impegno che l’ha vista al timone del talk pomeridiano di Canale 5, dal lunedì al venerdì, da settembre ad oggi. Un grande lavoro di infotainment, con un pubblico fedele e appassionato, ottenuto grazie a una valida squadra autorale e produttiva, e la professionalità del team giornalistico VideoNews».

Video dei saluti di Barbara d’Urso a “Pomeriggio 5”