Barbara D’Urso presenta il suo Avatar. La conduttrice è pronta a lanciare un nuovo progetto. Nell’ultimo giorno del 2023, l’anno che ha significato la sua svolta professionale con l’addio a Mediaset e quindi al suo amatissimo programma Pomeriggio Cinque, la D’Urso non volle far sentire la sua mancanza ai tanti telespettatori che da anni seguono tutte le sue iniziative professionali. Barbara, in quell’occasione, aveva annunciato grandi novità e a quanto pare stanno per arrivare. Intanto nelle ultime ore l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, smentisce la possibilità che Barbara d’Urso stia per approdare in una delle reti del servizio pubblico.

Barbara D’Urso presenta il suo Avatar

Barbara D’Urso attraverso i suoi social ha annunciato l’arrivo del suo Avatar. “Ci lavoro da tanto a questo nuovo progetto, a breve si parte!” – scrive la conduttrice in un post. Nel video appare una scritta che riporta tali parole: “C’è una nuova dimensione da vivere, un mondo virtuale nel quale tutto è possibile. Ci lavoriamo da mesi, e stiamo ancora limando alcuni dettagli, ma ormai siamo pronti. Stiamo sviluppando bellissime idee nell’ambito della sensibilizzazione social e a breve vi svelerò tutto”.

Rai, Roberto Sergio smentisce arrivo di Barbara D’Urso

Nelle ultime ore intanto, a parlare del futuro televisivo di Barbara D’Urso è stato l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, che smentisce la possibilità che la conduttrice stia per approdare in una delle reti del servizio pubblico. “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco”, ha dichiarato l’amministratore delegato Rai in un’intervista al quotidiano La Verità.

Il video di fine anno di Barbara D’Urso

Lo scorso 31 dicembre, Barbara D’Urso prima dell’ultima recita del fortunatissimo spettacolo dal titolo “Taxi a due piazze”, che ha portato la conduttrice a recitare sui palcoscenici di prestigiosissimi teatri d’Italia, ha voluto fare un augurio speciale ai suoi telespettatori. In un video pubblicato nelle stories sul suo profilo Instagram, la conduttrice e attrice ha dichiarato quanto segue:

“Caffeuccio prima dell’ultima recita del 2023, poi c’è ne saranno altre nel 2024. Sono ferissima di brindare insieme al pubblico che mi ha seguito, che mi ha amato. Sia quelli che sono venuti a teatro, sia quelli che non sono potuti venire, magari nelle altre città. È un capodanno particolare per me, a mezzanotte, questa mezzanotte significherà un sacco di cose. Vi amo. Il mio cuore è vostro. Dei miei figli e vostro”.

Il riferimento alla mezzanotte è sicuramente legato allo scadere del contratto che la legava ancora a Mediaset. Passata la mezzanotte, la conduttrice in un’altra stories scrisse la parola: “Freedom” (Libertà).

Barbara D’Urso: le parole alla fan sul suo ritorno in tv

Già prima dei due annunci su instagram, come riportato da alcune testate, pare che Barbara D’Urso a una fan che l’aspettava fuori al teatro dove la conduttrice ha presentato una delle repliche del suo spettacolo, rassicurandola sul suo ritorno in tv, pare abbia dichiarato: “Torno, torno! Basta cambiare il numero del telecomando”.