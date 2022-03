Lunedì 14 marzo Il Grande Fratello Vip chiude i battenti incoronando il suo vincitore o la sua vincitrice di questa lunghissima edizione, durata ben sei mesi. Tante sorprese e colpi di scena in pieno stile Signorini. Una di queste è la presenza nella puntata della Finale del reality della collega Barbara D’Urso che lancerà il suo programma “La Pupa e il Secchione” in onda da martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1.

Barbara d’Urso Ospite della Finalissima del Grande Fratello Vip di lunedì 14 marzo

Barbara d’Urso sarà in collegamento durante la finale del GF Vip per lanciare il suo nuovo programma in onda in prima serata su Italia 1. Il format nelle scorse edizioni ha registrato ascolti discreti così l’azienda ha deciso di puntare nuovamente su questo programma leggero ed allegro. Stavolta la padrona di casa sarà Barbara d’Urso e non Paolo Ruffini o Andrea Pucci conduttori delle precedenti edizioni.

Finale Grande Fratello Vip: Barbara d’Urso lancerà La pupa e il secchione show

Carmelita, Miss Caffeuccio dunque torna in prima serata su Italia 1 con un programma che promette di far divertire molto. Sarà la conduttrice stessa a lanciarlo durante la finale del GF Vip attraverso un collegamento audio video. Si dice anche che in questa occasione la D’Urso chiederà a Soleil Sorge di partecipare al programma in qualità di opinionista. Sarà veramente così? Questi gli spoiler più chiacchierati del web.

“Sarà un reality – anticipa la d’Urso – ci sarà uno studio, ci sarà il pubblico, tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e secchione, pupi e pupe, conosciuti e non conosciuti. Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento”.

Finale Grande Fratello Vip: i favoriti per la vittoria

Intanto impazza il toto nomi su chi potrebbe vincere il reality di Canale 5: i favoriti sono Lulù Selassiè e Davide Silvestri che sembrano i più amati dal popolo del web.

Il televoto è ancora aperto per chi debba accedere alla Finale tra Giucas Casella, che in queste sere si è scatenato con uno dei suoi esperimenti di ipnosi e Jessica Selassiè che tenta ancora invano di sedurre Barù.