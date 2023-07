Barbara D’Urso non andrà a La7, è quanto affermato dal presidente Urbano Cairo, questa mattina nel salone del Four Seasons Hotel di Milano in occasione della conferenza stampa per la presentazione dei Palinsesti La7 2023 – 2024. Ecco di seguito le parole del presidente di La7 Urbano Cairo sulla conduttrice Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso non andrà a La7: le parole di Urbano Cairo

Il presidente di La7 Urbano Cairo, questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti tv per la stagione 2023 – 2024 ha dichiarato: ”Barbara D’Urso è un’eccellente professionista ma no, non c’è stato nessun contatto”.

La conduttrice in scadenza di contratto con Mediaset a dicembre 2023, non andrà quindi a sostituire Myrta Merlino, cole che la sostituirà invece nel pomeriggio di Canale 5. Barbara non prenderà nemmeno il posto di Massimo Giletti in una prima serata di La7.

Calciomercato televisivo di La7 non è chiuso: possibilità per Barbara D’Urso?

A questo punto per la conduttrice le cose sono due: o Barbara D’Urso andrà a Warner Bros. Discovery, che presenterà i suoi palinsesti giovedì 13 luglio a Milano, oppure a gennaio, quando sarà definitamente libera da ogni vincolo con Mediaset, la conduttrice potrà aprire i giochi per una possibile collocazione.

La partita tra La7 e Barbara D’Urso potrebbe non essere infatti del tutto chiusa. Il presidente Cairo, alla domanda sulla chiusura definitiva del “calciomercato televisivo” ha risposto: “Ci potrebbero essere delle novità in futuro, non escludo che potrebbe arrivare qualche altra novità”. Sarà Barbara D’Urso la novità a cui faceva riferimento Cairo?

Urbano Cairo e il sogno di avere Milena Gabanelli

Al momento non è dato saperlo, certo è che c’è un interesse da parte di Cairo per la conduttrice Milena Gabanelli: “Milena Gabanelli se volesse ritornare in tv sarei molto contento, sta facendo un ottimo lavoro. Vediamo cosa succede su Milena Gabanelli. Lei ha delle idee molto precise, magari avremo qualche bella notizia più in là.