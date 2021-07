La fiera televisiva dei palinsesti è andata in scena, Rai e Mediaset hanno presentato le prossime stagioni televisive. Tanti i nomi di cui si è parlato e scritto sui giornali in questi giorni, ma uno solo di questi ha avuto il potere mediatico di fare rumore più degli altri: Barbara D’Urso.

Neanche l’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi dopo 25 anni di carriera, né tantomeno l’annuncio dei nuovi programmi tv, hanno oscurato il nome di colei che da molti anni serve un’azienda che per sua stessa definizione è la sua casa. Il nome di Barbara d’Urso, nonostante le tante novità da scrivere e le notizie da riportare, in questi giorni è andato a prendere spazio nei titoli di articoli in cui il tema era un altro.

Barbara d’Urso: l’Italia raccontata sempre “col cuore”

Barbara d’Urso in tanti anni ha rivoluzionato la tv italiana e inventato un nuovo linguaggio coniando termini e frasi ad effetto come “Caffeuccio”, “Busta choc” o il suo saluto più celebre “Col cuore”. Citazioni che, probabilmente, meriterebbero un posto nel dizionario italiano, tanto ne è diffuso l’utilizzo. La conduttrice è riuscita, nonostante le valanghe di critiche, a entrare nelle case degli italiani portando la cronaca, l’attualità e la politica. Amica di casalinghe, stacanovista come poche, la d’Urso è riuscita negli anni anche a darci notizie in esclusiva anticipando le varie redazione giornalistiche, che infatti si vedevano costrette ogni giorno a riportare le sue esclusive. Tutto questo grazie anche a quell’esercito di inviati, che onnipresente è riuscito a realizzare servizi sui casi di cronaca italiani e non

Dalle tragedie ai grandi eventi, sempre presente

Basti solo pensare alle tragedie, dall’Hotel di Rigopiano, al Ponte Morandi, alle alluvioni e i terremoti che hanno colpito il nostro Paese. Le telecamere di “Pomeriggio 5” e “Domenica Live” sono state sempre presenti. I suoi inviati hanno raccontato i casi di cronaca e i grandi eventi. E poi ci sono le battaglie, come quella contro la violenza sulle donne, portata avanti da Barbara in prima persona, quella per dare una casa ai terremotati e quella per trovare un lavoro a chi non aveva più nemmeno quello.

Barbara ha ricongiunto in diretta nazionale una madre e una figlia che non si erano mai conosciute e ha riappacificato un noto cantante con sua figlia. Tra le altre cose, durante la pandemia da Covid, ha anche insegnato agli italiani a lavarsi le mani nel modo giusto e a indossare la mascherina correttamente.

Tutti dalla D’Urso: dalla politica alle star di casa nostra

Nei salotti di Barbara d’Urso sono passati tutti. “Pomeriggio 5”, “Domenica Live” e “Live – Non è la d’Urso” sono diventati negli anni i campi di battaglia per politici, attori e attrici in cerca di fama e di gloria. Dai reality è arrivato di tutto e forse di più, basti pensare solo alla marea di parenti dei partecipanti che si è seduta sulle poltrone della D’Urso. In quelle trasmissioni sono nati dei veri e proprio fenomeni mediatici, che hanno fatto vendere pagine di giornali e fatto fare milioni di visite ai tanti siti web.

Barbara d’Urso e gli attacchi sui social

Ci sono decine di giornali online e cartacei che la d’Urso prontamente citava in trasmissione per ringraziali. A ogni sua diretta, da perfetta padrona di casa, Barbara d’Urso ha sempre ringraziato il suo pubblico, lo stesso che sotto ogni suo post su Instagram o Facebook non le risparmia un attacco o un’offesa, senza nemmeno spiegare il motivo di tanto odio nei suoi confronti, forse solo perché è un’azione compiuta da molti altri utenti e dunque tutti sentono il diritto di criticarla a prescindere.

Il cambio di rotta di Mediaset ridimensiona le ore in tv della d’Urso

Oggi c’è chi è contento che la d’Urso abbia perso la prima serata di “Live – Non è la d’Urso” e il programma della domenica pomeriggio “Domenica Live”, gongolano alla notizia che “Pomeriggio 5” venga ridimensionato nell’orario. Una felicità inspiegabile soprattutto da parte degli addetti ai lavori.

Nonostante tutto, cancellazioni di programmi e i ridimensionamenti di altri, Barbara per prima cosa dopo la presentazione dei palinsesti, ha ringraziato l’azienda nella persona di Pier Silvio Berlusconi, che in conferenza stampa ha espresso parole di elogio nei confronti della conduttrice.

Barbara D’Urso sicuramente a qualcuno non piace o non piacciono i suoi programmi, ma quello che succederà da qui all’inizio della prossima stagione televisiva al momento nessuno può saperlo. Barbara attende i risvolti sorseggiando forse un calice di vino bianco in un’estate che si preannuncia bollente non solo per il sole e le alte temperature. Di certo c’è solo il fatto che la d’Urso è lì pronta a tornare per riprendersi tutto.