Dopo il divorzio con Mediaset, Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv. A confermarlo è stata proprio la conduttrice ospite di un evento svoltosi a Trapani per festeggiare il passaggio della squadra in serie C.

Barbara D’Urso, la rivelazione: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando”

Barbara D’Urso torna in tv. La conduttrice ha confermato il suo ritorno presto, ma “su un altro numero di telecomando”. Dopo la fine dei rapporti con Mediaset, la popolare conduttrice televisiva è pronta ad una nuova avventura televisiva, ma non è dato sapere quando e dove.

In occasione della festa – evento tenutasi a Trapani per festeggiare il passaggio della squadra in serie C, la D’Urso presente sul palco con Francesco Facchinetti nelle vesti di conduttori si sono scambiati una serie di assist. In particolare il figlio dei Pooh ha lanciato una domanda diretta: «allora, adesso facciamo un po’ di domande per far partire delle Ansa subito. Dove ti vedremo in televisione? Qui lo vogliono sapere tutti».

La D’Urso non si è tirata indietro, anzi ha fatto un bel tiro rivelando:

«Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima, il telecomando è lungo». Non è dato sapere però quando e dove!

Barbara d’Urso: «Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima». L’annuncio a #Trapani nel corso dei festeggiamenti delle squadre di calcio e basket promosse rispettivamente in Serie C e A. pic.twitter.com/vhsvA10zGx — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) June 13, 2024

Barbara d’Urso in tv sul NOVE?

A detta di molti Barbara D’Urso sarà sul Nove, oramai diventata la nuova rete acchiappatalenti. Dopo il passaggio di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto ed Amadeus, possibile che il canale televisivo italiano privato edito da Warner Bros. Discovery Italia, divisione del gruppo Warner Bros. Discovery riuscirà ad accaparrarsi anche Barbarella?

Intanto pochi giorni fa Valerio Antonini, patron del Trapani e di TeleSud aveva lasciato trapelare che ci sono delle trattative in corso proprio con la D’Urso. «Viene con grande entusiasmo qui e stiamo provando a collaborare per il futuro della televisione» le parole di Antonini. Possibile che la D’Urso per il suo ritorno in tv abbia scelto di ripartire da una tv locale?