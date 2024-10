La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024, in onda questa sera, sabato 5 ottobre, segna il ritorno in tv di Barbara d’Urso. L’ultima apparizione televisiva dell’ex volto Mediaset infatti, è stata l’intervista rilasciata in esclusiva a Mara Venier nel salotto di Domenica In. La D’Urso scende sulla pista di “Ballando” come Ballerina per una notte.

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle 2024: frecciatine e saluti

C’era grande attesa per il ritorno in tv di Barbara d’Urso durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024. L’ex volto Mediaset, “corteggiata” da tempo da Milly Carlucci per il ruolo di concorrente, ha optato per una sua partecipazione in qualità di “Ballerina per una notte”. La d’Urso non ha temuto il confronto con la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Come annunciato la partecipazione di Barbara d’Urso è stata spalmata per tutta la serata. Al contrario dei soliti Ballerini per una Sera, la d’Urso è stata trattata come una vera “Regina” tanto che a lei sono stati dedicati più spazi del previsto. Il primo? Quello durante la presentazione della nuova puntata nello slot all’interno del TG1. Eccezionalmente, in collegamento con il telegiornale, non vi erano solo Milly Carlucci e Paolo Belli, ma anche la d’Urso.

Poi? E’ arrivato il periodo di un filmato ad hoc con cui Barbara pare essersi tolta qualche sassolino chiedendosi cosa fosse davvero la tv trash.

Qualche esibizione dopo è giunto il momento dell’ingresso in studio. Barbara d’Urso ha ammaliato tutti e lasciato gli utenti social di stucco. Come mai? Ha salutato anche Selvaggia Lucarelli. Su questo saluto, però, si è aperto un mistero. Selvaggia ha scritto su X e Instagram di non essere stata salutata. Altri hanno ribattuto che invece è stata salutata proprio per prima. Insomma è scoppiato sui social il SalutoGate.

La prova di ballo di Barbara d’Urso

Dopo una lunga attesa arriva finalmente il momento del ballo di Barbara d’Urso che dimostra di avere un fisico notevole per la sua età, di essere molto allenata e sicuramente atletica. Rimangono tutti a bocca aperta, perfino il cartonato di Selvaggia Lucarelli in giuria al posto della giurata in carne e ossa.

