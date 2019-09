Da lunedì 9 settembre 2019 torna in onda La vita in diretta. Il programma di Rai 1, però, dovrà a far a meno di Barbara Di Palma, una degli inviati storici e giornalista che lascia la trasmissione Rai dopo quasi 20 anni e tante storie raccontate agli italiani.

Barbara Di Palma lascia La Vita in Diretta dopo 18 anni: l’inviata farà Storie Italiane su Rai 1

A dare l’annuncio è stata la stessa Barbara Di Palma sui social. L’ormai ex inviata de La vita in diretta ha pubblicato una foto che la ritrae in compagnia del conduttore Michele Cucuzza; foto alla quale la giornalista ha allegato anche queste parole:

«Da lunedì non sarò più inviata de La vita in diretta. Dopo 18 anni ho capito che era arrivato il momento di lasciare il ‘mio’ programma e fare nuova esperienza. Cambiare aiuta a crescere e a migliorare. Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con me questi 18 bellissimi anni».

Da lunedì non sarò più un’inviata di @vitaindiretta Dopo 18 anni ho capito che era arrivato il momento di lasciare il“mio”programma e fare una nuova esperienza.Cambiare aiuta a crescere e a migliorare.Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con me questi18 bellissimi anni❤️ pic.twitter.com/4vIT9JC2dd — barbara di palma (@barbaradipalma) September 4, 2019

Su Twitter il messaggio ha incuriosito anche Giancarlo Leone. L’ex direttore di Rai 1, infatti, ha voluto augurare «in bocca al lupo » all’inviata, che gli ha così prontamente risposto: «Grazie direttore. Di cuore. Lo sai!».

Replicando invece a chi le ha chiesto «dove andrai» o se fosse stata «silurata», Di Palma ha chiarito che ha «scelto di cambiare! semplicemente», terminando l’attuale percorso professionale a La vita in diretta estate e passando ad una nuova esperienza tv.

La nuova esperienza tv, come riporta oggi anche Tvblog, è il prossimo impegno come inviata di Storie Italiane 2019-2020, la nuova edizione del programma in onda nella mattina di Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele.

Chi è Barbara Di Palma, da Miss Italia a La Vita in Diretta

Ad oggi Barbara Di Palma è un’apprezzata giornalista professionista in Rai. 40 anni d’età compiuti lo scorso 9 marzo 2019, non tutti sanno che l’ex inviata de La vita in diretta è stata anche un volto di Miss Italia.

Dopo i primi lavori al «Mattino», infatti, nel 2000 la giornalista ha partecipato al concorso di bellezza dove si è classificata seconda. Dal 2002 ad oggi, quindi, il lavoro tra fatti e storie raccontati e per non pochi programmi targati Rai 1:

Festa Italiana;

Se…a casa di Paola;

Domenica In;

Le Amiche del Sabato;

Vita in diretta (e relativo spin off Estate in diretta).

Da lunedì, dunque, la nuova avventura a Storie Italiane, per cui anche noi di Superguidatv le auguriamo di fare bene. Insomma, senza Di Palma “Vid” sarà ancora o no lo stesso programma di sempre? Chi può dirlo, la decisione finale non può che arrivare dai telespettatori.