Barbara D’Urso piange a Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi, martedì 10 dicembre 2019, la conduttrice di Canale 5 è scoppiata in lacrime ascoltando la storia di Patrizia e di suo figlio. Collegata in diretta tv, la donna ha raccontato di aver subito violenze, con la presentatrice che ha commentato così questa brutta vicenda: “Non sono un tesoro, sono una donna come te. Davanti alla televisione ci sono un sacco di donne come te e altri uomini, che non sono sottospecie di uomini, come quello che ti ha fatto quella roba là (…). Di quello che hai bisogno ci pensiamo noi, sennò ci penso io“. Il video da Mediaset Play con tutte le immagini e la scena del pianto, disponibile dal minuto 00:07:15.