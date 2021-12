Stefano De Martino è pronto a tornare in tv con uno show tutto suo: “Bar Stella”, un nome importante per l’ex ballerino di Amici oggi affermato conduttore tv quello dato al nuovo programma televisivo. “Bar Stella”, infatti, era il nome del bar di famiglia, cuore pulsante per anni di una della piazze più importanti di Torre Annunziata, città d’origine di Stefano. Ma vediamo quali novità ci riserva il conduttore in questo nuovo programma tv, il cast e soprattutto quando e dove vederlo in tv.

“Bar Stella” con Stefano De Martino: quando in Tv

Si sono tenute in questi giorni a Napoli le registrazioni del nuovo programma tv condotto da Stefano De Martino. Il nuovo show televisivo dal titolo “Bar Stella” andrà in onda su Rai2 in seconda serata a partire da martedì 28 dicembre.

Se in un primo momento erano previste solo due puntate, la Rai ha pensato invece di aggiungerne una terza. Dopo quella del debutto, infatti, le altre due puntate andranno in onda a gennaio 2022 e precisamente nei giorni martedì 4 e 11 gennaio. Il titolo, come detto, è un omaggio al bar del nonno in cui il ballerino è cresciuto a Torre Annunziata, il suo paese di origine.

Il cast del programma di Rai2

Come riportato da Blogo, il cast artistico del programma è composto da alcuni comici che insieme a De Martino saranno protagonisti dello show. Nel cast si citano: i comici Herbert Ballerina e Francesco Arienzo, la performer di burlesque Adelaide Vasaturo, l’attrice Marta Filippi (@lacasadimarta), l’attore Giovanni Esposito (Mai dire gol, Pippo Chennedi Show, Neri Poppins) e Ambrosia, sorella della fashion blogger Gilda D’Ambrosio, amica di Stefano De Martino ma per gli amanti del gossip e stata la sua fidanzata.

Stefano De Martino: da “Made in Sud” a “Bar Stella” passando per “Stasera tutto è possibile”.

Stefano De Martino a Rai2 è di casa. Il conduttore è stato prima al timone di “Made in Sud” insieme a Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, poi ha preso il testimone da Amadeus, impegnato con le diverse edizioni del Festival di Sanremo, del programma “Stasera tutto è possibile”. Oggi con con “Bar Stella” Stefano De Martino porta in tv un’idea 100% tutta sua.