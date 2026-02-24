Sul palco dell’Ariston le Bambole di pezza cantano “Resta con me“. Quale è il significato del brano in gara a Sanremo 2026? Ecco il testo della canzone con cui le artiste gareggiano al Festival della canzone italiana. Si tratta del primo e unico gruppo in gara di quest’anno. Per il loro debutto hanno scelto una ballata che oscilla tra il pop e il punk rock.

Il testo del brano delle Bambole di Pezza a Sanremo ’26

Ecco le parole di “Resta con me“:

“Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora

Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia

E a volte per cambiare tutto basta una parola

Per diventare ciò che sono ho camminato sola

Sono una donna che non guarda in faccia niente

Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente

Quando ti senti stanca dalle delusioni

E l’unica certezza sono le canzoni

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi

Vissuto vite che non sai, se immaginarti

Ho visto uomini per bene, andare in pezzi

E ho visto uomini di strada, tornare onesti

E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa

Una ragazza una chitarra, e una tempesta

Questi non sanno cosa provo dentro

Come una foglia sempre stata al vento

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

E allora dimmi

Se conosci un modo

Per dimenticare i guai

Per noi che siamo stati

Sempre appesi a un filo

Aspettami nell’alba di questo mattino

Ho superato anni come questi

E avrei voluto dirti

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me“.

Bambole di pezza cantano Resta con me: il significato della canzone

Quale è il significato della canzone Resta con me che le Bambole di Pezza portano a Sanremo 2026? Il brano, che tra gli autori vanta anche Nesli, parla del tema della solitudine in due chiavi diverse. Si parla infatti di un legame importante. Allo stesso tempo l’invito per chi ascolta testo e melodia è quello a non isolarsi e a cercare amicizie proprio quando la terra sembra franare sotto i piedi e tutto sembra andare storto. Il significato principale sembra essere riassunto nella frase: “Fare progetti con altre persone non è semplice, ma può essere molto gratificante”.

Le Bambole di pezza lanceranno quindi un messaggio molto importante, soprattutto in quest’epoca dominata dai social in cui è più facile isolarsi che creare legami. Solo se si sta uniti, anche nei momenti più difficili, si riesce a superare tutto nel migliore dei modi.

Chi sono le Bambole di pezza?

Chi sono le Bambole di pezza? Del gruppo fanno parte: Martina “Cleo” Ungarelli di 30 anni; Caterina Alessandra “Kaj” Dolci di 33 anni; Lisa “Morgana Blue” Cerri di 50 anni; Federica “Xina” Rossi di 32 anni e Daniela “Dani” Piccirillo di 45 anni.

Nella formazione attuale, perché negli anni si sono avvicendate diverse artiste, i ruoli sono così suddivisi:

Cleo: voce

Morgana Blue: chitarra solista

Dani: chitarra ritmica e cori

Xina: batteria e cori

Kaj: basso e cori Il gruppo è il primo gruppo musicale, vocale femminile in assoluto a fare rock e pop punk sul palco dell’Ariston. E’ nato Milano e nella sua carriera vanta ben quattro dischi oltre ad una intesa attività live.

Le Bambole di pezza non sono impegnate solo nel reparto musicale. La band è sempre stata impegnata su tematiche femministe, sulla lotta a favore dell’uguaglianza di genere e contro la violenza.

Il duetto del venerdì a Sanremo 2026

Nella serata del venerdì, dedicata a cover e duetti, le Bambole di pezza si esibiranno insieme a: Cristina D’Avena sulle note di Occhi di gatto.