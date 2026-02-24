Sul palco dell’Ariston le Bambole di pezza cantano “Resta con me“. Quale è il significato del brano in gara a Sanremo 2026? Ecco il testo della canzone con cui le artiste gareggiano al Festival della canzone italiana. Si tratta del primo e unico gruppo in gara di quest’anno. Per il loro debutto hanno scelto una ballata che oscilla tra il pop e il punk rock.
Il testo del brano delle Bambole di Pezza a Sanremo ’26
Ecco le parole di “Resta con me“:
“Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora
Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia
E a volte per cambiare tutto basta una parola
Per diventare ciò che sono ho camminato sola
Sono una donna che non guarda in faccia niente
Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente
Quando ti senti stanca dalle delusioni
E l’unica certezza sono le canzoni
E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui
Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così
Con il cuore in gola senza lacrime e paura
Con le braccia aperte per gridare
Resta con me
In questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io a dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me, resta con me
Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi
Vissuto vite che non sai, se immaginarti
Ho visto uomini per bene, andare in pezzi
E ho visto uomini di strada, tornare onesti
E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa
Una ragazza una chitarra, e una tempesta
Questi non sanno cosa provo dentro
Come una foglia sempre stata al vento
E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui
Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così
Con il cuore in gola senza lacrime e paura
Con le braccia aperte per gridare
Resta con me
In questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io a dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me, resta con me
E allora dimmi
Se conosci un modo
Per dimenticare i guai
Per noi che siamo stati
Sempre appesi a un filo
Aspettami nell’alba di questo mattino
Ho superato anni come questi
E avrei voluto dirti
Resta con me
In questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io a dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me, resta con me“.
Bambole di pezza cantano Resta con me: il significato della canzone
Quale è il significato della canzone Resta con me che le Bambole di Pezza portano a Sanremo 2026? Il brano, che tra gli autori vanta anche Nesli, parla del tema della solitudine in due chiavi diverse. Si parla infatti di un legame importante. Allo stesso tempo l’invito per chi ascolta testo e melodia è quello a non isolarsi e a cercare amicizie proprio quando la terra sembra franare sotto i piedi e tutto sembra andare storto. Il significato principale sembra essere riassunto nella frase: “Fare progetti con altre persone non è semplice, ma può essere molto gratificante”.
Le Bambole di pezza lanceranno quindi un messaggio molto importante, soprattutto in quest’epoca dominata dai social in cui è più facile isolarsi che creare legami. Solo se si sta uniti, anche nei momenti più difficili, si riesce a superare tutto nel migliore dei modi.
Chi sono le Bambole di pezza?
Chi sono le Bambole di pezza? Del gruppo fanno parte: Martina “Cleo” Ungarelli di 30 anni; Caterina Alessandra “Kaj” Dolci di 33 anni; Lisa “Morgana Blue” Cerri di 50 anni; Federica “Xina” Rossi di 32 anni e Daniela “Dani” Piccirillo di 45 anni.
Nella formazione attuale, perché negli anni si sono avvicendate diverse artiste, i ruoli sono così suddivisi:
- Cleo: voce
- Morgana Blue: chitarra solista
- Dani: chitarra ritmica e cori
- Xina: batteria e cori
- Kaj: basso e cori
Il gruppo è il primo gruppo musicale, vocale femminile in assoluto a fare rock e pop punk sul palco dell’Ariston. E’ nato Milano e nella sua carriera vanta ben quattro dischi oltre ad una intesa attività live.
Le Bambole di pezza non sono impegnate solo nel reparto musicale. La band è sempre stata impegnata su tematiche femministe, sulla lotta a favore dell’uguaglianza di genere e contro la violenza.
Il duetto del venerdì a Sanremo 2026
Nella serata del venerdì, dedicata a cover e duetti, le Bambole di pezza si esibiranno insieme a: Cristina D’Avena sulle note di Occhi di gatto.