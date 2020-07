Barbara Francesca Ovieni ha pubblicato il singolo “Ballo ballo”, cover della celebre hit di Raffaella Carrà che impazza in radio e sulle piattaforme streaming. Sono trascorsi 38 anni dalla celebre hit che ha fatto cantare e ballare milioni di italiani, ma per l’estate 2020 la conduttrice televisiva ha deciso di rivisitarla nel sound e negli arrangiamenti per regalare una sferzata di allegria e carica.

Barbara Francesca Ovieni: da Ciao Darwin alla musica

“Ballo Ballo” è il titolo del singolo che Barbara Francesca Ovieni ha pubblicato su tutte le piattaforme musicali incontrando da subito un buonissimo riscontro. Da Spotify ad Amazon, da ITunes a Google Music, da Nokia Music Store a Orange Sfr, e tante altre, la celebre cover del brano del 1982 di Raffaella Carrà si conferma ancora oggi un evergreen della musica italiana.

Per l’occasione la conduttrice televisiva, che in passato è stata anche tentatrice di Temptation Island, ha pensato bene di rivisitarlo con arrangiamenti nuovi e un sound strepitoso che potrebbe rivelarsi la carta vincente in un’estate ricca di novità, nonostante le regole anti-Covid19. L’idea di “Ballo ballo” è nata come un gioco, come un momento di puro divertimento per la bellissima Barbara che si è messa in gioco inconsapevole che questa nuova versione di un classico di Raffaella Carrà potesse poi diventare un singolo.

Tutto è nato in piena notte durante una telefonata con i suoi amici Dj Roberto Onofri e Paolo D’Amico. Una chiacchierata che ha dato il via all’idea del progetto che ha poco dopo incontrato il lasciapassare della Casa Discografica JB Production di Giuliano Di Benedetto e alla Sala di Incisione Rover Studio di Bruno Milioni e Angelo De Luca.

Non solo, il brano è anche accompagnato da un videoclip che ha visto Barbara Francesca Ovieni impegnata a girare tra tra località come Alassio e Santa Margherita Ligure in Liguria. Nel videoclip si possono vedere ville lussureggianti, yacht, Ferrari Testa Rossa: una ventata di allegria e bellezza in un’estate strana e del tutto diversa dalle precedenti a causa della pandemia. Il videoclip di Ballo ballo sarà presto disponibile sui canali online e naturalmente su YouTube.

Ballo Ballo, di Barbara Francesca Ovieni: il video