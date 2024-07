Milly Carlucci sta lavorando ad una nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024. Sono diversi i vip che scenderanno in pista accompagnati dai ballerini professionisti. Vediamo insieme chi farà parte della giuria e quali sono i nomi dei papabili concorrenti.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Squadra che vince, non si cambia”

Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta di casa Rai. La diciannovesima edizione è stata già confermata e la produzione, insieme alla sua conduttrice Milly Carlucci, è alla ricerca dei prossimi concorrenti. Lo scorso anno, a vincere fu Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca che in finale ha battuto Simona Ventura con Samuel Peron. Ma cosa si sa della prossima edizione?

Partiamo dalla giuria. Non dovrebbero esserci novità e tutti e quattro dovrebbero essere confermati in toto. A rivelarlo è stata Milly Carlucci durante una puntata di ‘Estate in diretta‘ dove ha spiegato che: “Squadra che vince, non si cambia“. E allora, pronti ad alzare le palette con i loro voti ci saranno Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Il meccanismo di Ballando con le Stelle resta lo stesso: dodici Vip, in coppia con i migliori maestri di ballo, star della danza, scendono in pista portando coreografie di diversi generi. Accanto a loro ci sono ballerini per una notte, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti.

I probabili concorrenti

La prima puntata di Ballando con le Stelle dovrebbe andare in onda sabato 21 o 28 settembre 2024. In queste settimane, sui social e vari organi di stampa, stanno circolando anche i primi nomi. Secondo Dagospia, nel cast dovrebbe esserci Federica Pellegrini che ha partecipato anche alla scorsa edizione di Pechino Express. Accanto a lei Nina Zilli, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini ed Enrica Bonnaccorti. Non c’è ancora l’ufficialità, per questo bisognerà attendere ancora un po’.