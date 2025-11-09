Cala il sipario sulla settima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della settima puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della settima puntata

Prima di cominciare con la gara vera e propria, Milly dà il via allo spareggio per decretare il secondo eliminato dell’edizione: da una parte c’è Nancy Brilli, in coppia con Filippo Zara a causa dell’infortunio del suo maestro Carlo Aloia, e dall’altra la Signora Coriandoli insieme a Simone Di Pasquale.

Il caso Nancy Brilli

In attesa del verdetto, a domanda diretta di Selvaggia, Nancy nega di aver sguinzagliato il suo avvocato per verificare i minuti di Barbara D’Urso di fronte alla giuria rispetto ai suoi. Alla fine, la spunta proprio la Brilli con il 63% dei voti. Fuori Emma Coriandoli, almeno fino al ripescaggio.

Andrea Delogu assente

La gara non può cominciare senza un annuncio importante: Andrea Delogu è assente anche oggi. Tornerà in pista, con Nikita Perotti, la prossima settimana: per rientrare, la coppia dovrà però superare uno spareggio a tre.

La prova speciale

Si parte con una prova speciale: senza i loro maestri, i concorrenti devono ballare per 45 secondi su una musica, dopo aver riconosciuto lo stile di ballo. Valutate le esibizioni, la giuria stabilisce il seguente podio con i relativi punti:

* Barbara D’Urso: 10 punti

* Paolo Belli: 5 punti

* Martina Colombari: 3 punti

La gara

Dopo un “doveroso applauso” alla memoria di Peppe Vessicchio, è la volta della concorrente Marcella Bella con Chiquito. Il loro charleston sulle note di Survivor.

Si prosegue con Fabio Fognini punta su un valzer viennese insieme a Giada Lini. “Diavolo in me” di Zucchero fa da sottofondo al cha cha di Nancy Brilli e Filippo Zara. Paolo Belli esegue un valzer con Anastasia Kuzmina dedicato alla moglie Deanna, colpita di recente da un grave problema di salute. Le danze proseguono con il quickstep di Martina Colombari e Luca Favilla.

Il rapporto con i figli, che le fa porre ancora tante domande anche quando manca una semplice telefonata a fine giornata, è il fil rouge del ballo modern di Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Filippo Magnini e Alessandra Tripoli propongono un paso doble.

Infortunata al piede e con un tutore, con tanto di prognosi di quaranta giorni, Francesca Fialdini emoziona tutti con un passo a due modern al fianco di Giovanni Pernice. Chiudono la gara Rosa Chemical e Erica Martinelli con un samba.

La classifica della settima puntata

1. Fognini-Lini: 58

2. D’Urso-La Rocca: 57

3. Belli-Kuzmina/Colombari-Favilla: 51

4. Fialdini-Pernice: 44

5. Brilli-Zara: 43

6. Magnini-Tripoli: 42

7. Chemical-Martinelli: 40

8. Bella-Chiquito: 37

Il tesoretto

Il tesoretto della serata, conquistato dalla ballerina per una notte Monica Guerritore, del valore di 50 punti, viene assegnato da Alberto Matano alla coppia Fialdini-Pernice (25 punti) e da Rossella Erra a Belli-Kuzmina (25 punti).

Francesca Fialdini vince, allo spareggio Magnini, Chemical e Bella

A vincere la puntata è dopo la somma dei voti social è la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La prossima settimana partirà da +10 punti.

Allo spareggio finale vanno: Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Marcella Bella con Chiquito. Si salva Chemical con il 48% dei voti social. A Marcella Bella e Filippo Magnini attende lo spareggio con Andrea Delogu.