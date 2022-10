Ballando con le stelle non è iniziato ma impazza già la polemica. Tra i concorrenti di questa edizione spiccano i nomi di Enrico Montesano e Lorenzo Biagiarelli. Il comico si è distinto negli ultimi anni per le posizioni contro i vaccini e il green-pass e di recente non aveva risparmiato nemmeno la Rai accusando l’azienda di fare programmi di basso livello. Lorenzo Biagiarelli invece è noto per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, giurata dello stesso programma. Dopo l’annuncio della sua partecipazione sono stati in molti a ravvisare un conflitto di interessi anche se Milly Carlucci ha assicurato che la competizione non sarà alterata.

Ballando con le Stelle, la conferenza stampa

Ieri si è svolta la conferenza stampa del programma a cui hanno preso parte il Direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, la conduttrice Milly Carlucci e il cast formato da Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Dario Cassini, Iva Zanicchi, Enrico Montesano, Alessandro Egger, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Paola Barale, Ema Stokholma, Lorenzo Biagiarelli, Alex Di Giorgio e Gabriel Garko. Milly Carlucci annuncia che la prima ballerina per una notte sarà Carlotta Mantovan.

La conduttrice ha voluto invitare Carlotta per omaggiare Fabrizio Frizzi che proprio qualche anno fa aveva partecipato a Ballando con le stelle: “Per stare al passo con i tempi, ogni anno dobbiamo innovare. Negli anni, la scrittura dello show si focalizza sempre di più sui concorrenti, che sono i protagonisti. Ognuno di loro porta con sé una grande storia personale, fatta di trionfi e problemi. È l’edizione della ripartenza: finalmente, infatti, abbiamo il pubblico. L’ospite della prima puntata è Carlotta Mantovani, con la quale ricorderemo Fabrizio Frizzi”, ha dichiarato.

Milly ha poi elencato le novità di questa edizione: “Nel cast, oltre ai giudici, ci sono Alberto Matano e Rossella Erra. Accanto a quest’ultima presenziano Simone Di Pasquale e Sara Di Vaia. Potranno dare la loro opinione sulla costruzione dei balli. Inoltre, ognuno di loro ha una wild card, da utilizzare nell’arco dell’edizione. Con tale strumento possono riportare in gara uno degli eliminati, pur con una penalità di punti. Abbiamo molti maestri nuovi, capaci di ballare in diversi generi. Su Rai Play, infine, troverete i dietro le quinte delle puntate”.

Sul conflitto di interessi in gara per la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, Milly Carlucci allontana qualsiasi polemica e assicura: “Noi ci occupiamo di danza e si parla esclusivamente di questo. Non tiriamo in ballo questioni personali. La giuria ha l’oggettività di valutare solo ciò che vede in pista”.

E sulla mancata partecipazione di Paola Turci e Francesca Pascale, Milly Carlucci conferma di averle invitate: “Abbiamo fatto la proposta, ma non c’è stata la circostanza giusta per chiudere le trattative”. Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto al direttore Stefano Coletta di commentare la partecipazione di Enrico Montesano al programma. Inizialmente si era parlato di un malcontento generale da parte dei dirigenti della Rai tanto che nelle scorse settimane era circolata la notizia dell’inserimento di una clausola nel contratto di Montesano che vietava strumentalizzazioni delle sue dichiarazioni no-vax durante il programma. Il direttore Coletta ha risposto: “Nascono leggende di ogni tipo. Penso che ognuno veicola bellezza in quanto vita. Siamo in piena condivisione con le scelte di Milly. Enrico Montesano lo conosco da anni e non è qui per accendere polemiche. Enrico è qui per ricordarci la grande storia del suo talento e l’energia che oggi ha. Non è qui per parlare d’altro”. Ballando con le stelle riaprirà i battenti sabato 8 ottobre in prima serata su Raiuno e c’è da scommettere che mai come quest’anno ne vedremo delle belle!