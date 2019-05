Tutto pronto per il gran finale di Ballando con le Stelle 2019, il dancing show campione d’ascolti condotto da Milly Carlucci su Rai1. Dopo aver battuto quasi sempre la concorrenza televisiva, l’ultima puntata di Ballando 14 andrà in onda venerdì 31 maggio 2019. Ecco tutte le anticipazioni e le news relative alla puntata di stasera.

Ballando con le Stelle, stasera la finale su Rai1

Venerdì 31 maggio 2019 alle ore 20.30 andrà in onda in prima serata su Rai1 l’ultima sfida di “Ballando con le stelle“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci. Un vero trionfo per lo show che ha saputo, puntata dopo puntata, conquistare il cuore dei telespettatori diventando un appuntamento fisso per milioni di italiani. A giocare un ruolo importantissimo la padrona di casa Milly Carlucci e la sua spalla Paolo Belli, oltre ad un cast che ha saputo incuriosire e attirare l’attenzione del pubblico.

Durante la finale le sei coppie rimaste in gara si giocheranno il tutto per tutto per cercare di vincere la quattordicesima edizione di Ballando. Importante come sempre il parere della giuria di esperti: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, ma un ruolo decisivo lo avrà il pubblico da casa con il televoto. Ma non finisce qui, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, Milly Carlucci è pronta ad accogliere un ballerino speciale. Si tratta di Ivan Cottini, che ha trasformato la sua disabilità in un punto di forza diventando un esempio da seguire.

Ballando con le stelle 2019: coppie in gara

A giocarsi la finale di Ballando 2019 saranno le seguenti coppie:

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale;

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli;

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro;

Lasse Matberg e Sara Di Vaira;

Dani Osvaldo e Vera Kinnunen;

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina.

Per gli scommettitori la più quotata alla vittoria finale è Milena Vukotic, la Pina di Fantozzi, che con i suoi 84 anni ha conquistato tutti. Non bisogna però dare tutto per scontato, visto che l’attrice è tallonata da Angelo Russo, il Catarella del Commissario Montalbano e da Ettore Bassi. Senza dimenticare poi i due concorrenti diventati dei veri e propri sex symbol: Dani Osvaldo e Lass Matberg?

Chi vincerà? Per scoprirlo non resta che seguire la finale di Ballando con le Stelle in onda venerdì 31 maggio in prima serata su Rai1.