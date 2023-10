Dopo aver detto addio a Mediaset, Teo Mammuccari si sta per cimentare in una nuova sfida. Il conduttore e comico è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, il talent di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Milly Carlucci lo ha voluto nel cast dopo la sua esperienza come giurato nel programma di Maria De Filippi, Tu si que vales, su Canale 5.

Intervista a Teo Mammuccari

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato in esclusiva Teo Mammuccari a cui abbiamo chiesto come si stia approcciando a questa nuova esperienza: “Bisogna vincere le scommesse con se stessi. Ho fatto Il cantante Mascherato e grazie a Dio l’ho vinto. Ho alle spalle molte esperienze nella conduzione, sono un comico, faccio cabaret. Cosa mi mancava? Il ballo. Quando sono arrivato ero terrorizzato e dopo tre giorni volevo andare via e invece grazie ad Anastasia Kuzmina sono riuscito a superare le paure. Mi sento fortissimo”.

In passato, Teo Mammuccari litigò con Selvaggia Lucarelli in seguito a un’intervista che rilasciò sul settimanale Chi in cui criticò vari nomi dello spettacolo, fra cui Enrico Brignano. Vecchi rancori che potrebbero tornare a galla ora che Selvaggia è chiamata a giudicarlo nel ballo. Teo Mammuccari però preferisce riderci su: “Lei è innamorata di me, prova un sentimento nei miei confronti ma ho dovuto tenerla a distanza. Sicuramente ora che mi rivedrà mi chiederà “ci stai o ti devo bocciare?”. E io le farò credere che sono innamorato di lei e la riempirò di complimenti. Cadrà in questo tranello e poi alla fine le dirò che ho scherzato, alzerò la coppa e me ne andrò a casa” (chiaramente con tono scherzoso).

A conclusione dell’intervista, gli abbiamo chiesto se dopo Ballando con le Stelle gli piacerebbe condurre un programma in Rai: “Certo mi piacerebbe, è il mio lavoro. Ora però non ci penso”.