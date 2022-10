E’ pronta a stupire il pubblico a Ballando con le stelle. Iva Zanicchi doveva partecipare lo scorso anno come ballerina per una notte ma a causa di un infortunio era stata costretta a rinunciare. Iva Zanicchi però ha accettato la sfida come concorrente in gara dicendosi pronta ad eseguire le coreografie di ogni puntata.

Intervista a Iva Zanicchi

Noi di SuperGuidaTV abbiamo intervistato in esclusiva Iva Zanicchi a margine della conferenza stampa di Ballando con le stelle. Iva ci ha spiegato come mai ha deciso di prendere parte al programma: “Proprio perché ho 82 anni mi sono detta o lo faccio ora o mai più. Ho ancora la voglia di fare e la molla che mi ha spinto anche in questo caso è stata la curiosità. Affrontare una prova come questa non è semplice per l’età ma anche per il peso. Io amo mangiare e l’insegnante già mi ha messo a stecchetto vietandomi pasta e pane ma io non riesco. Tutte le sere mi devo fare un bel piatto di spaghetti. Voglio dimostrare alle signore che ad una certa età si può ancora ballare, anche con la pancetta, e ci si può innamorare”.

Lo scorso anno Iva Zanicchi si era infortunata e non aveva potuto partecipare come ballerina per una notte al programma: “Mi ero slogata un piede. Era destino evidentemente. Milly mi ha chiamata quest’anno e mi ha fatto notare che lo scorso anno non ero venuta per l’infortunio. Alla fine ho accettato”.

Qual è il rapporto di Iva con il ballo? Lei ci ha confessato: “Ballavo da ragazza ma poi ho iniziato a dilettarmi con il canto e ho smesso. Ho fatto un balletto in televisione con la Minoprio e il maestro era Don Lurio. Avevo avuto dei giudizi positivi ma dopo quella volta non avevo più ballato. Ho le movenze della foca”.

Iva Zanicchi ha poi rivelato quali sono le difficoltà maggiori che sta incontrando: “Ricordare i passi. Io so ballare il valzer per esempio. Mi scoccia poi contare tanto che il mio ballerino mi ha detto “tu vai che io ti seguo”.

Iva Zanicchi ha però dichiarato che in famiglia c’è preoccupazione per la sua partecipazione: “Mi hanno dato dell’incosciente. Mia figlia ha paura che mi rompo l’anca. E’ una sua preoccupazione costante tanto che mi ha detto che il sabato sera non mi guarderà. Io le ho detto invece di prenderla a ridere. Sono testarda e quando mi metto in testa una cosa non sento nessuno. Così è stato anche per la politica”.

Poi al termine dell’intervista le abbiamo chiesto se avesse dato dei consigli a Orietta Berti che sta ricoprendo il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Iva ha risposto: “Orietta non ha bisogno di nessun consiglio. Di recente non ci siamo sentite perché siamo prese entrambe dai nostri impegni. Ho una grande simpatia per lei. Orietta se la sta cavando molto bene. Non ho guardato molto il Grande Fratello Vip ma lei se la cava egregiamente perché è schietta e la sincerità è un valore importante per quella trasmissione”.