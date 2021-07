Iniziano a circolare diverse voci sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021. In giuria tutti confermati. Perfino Maritto. Parola di Milly Carlucci. I nuovi concorrenti sapranno dunque con chi avranno a che fare. Non mancheranno, infatti, salvo cambi dell’ultimo minuto, i giudizi taglienti di Selvaggia Lucarelli, i pareri professionali della bravissima Carolyn Smith, ma anche le frecciatine di Ivan Zazzaroni.

Ballando con le Stelle: squadra che vince non si cambia

Dopo le voci che sono circolate nelle ultime settimane sulla nuova stagione di Ballando con le Stelle, show di Rai 1, la conduttrice ha deciso di intervenire in prima persona sui social. Milly Carlucci, su Instagram, ha infatti svelato la giuria della sedicesima edizione della trasmissione, che andrà in onda come sempre su Rai 1 a partire dal prossimo ottobre.

Nel cast del programma dell’ammiraglia continueranno dunque ad esserci, proprio in veste di giurati: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith.

Ebbene sì anche Mariotto, nonostante tutte le voci dopo la fine della scorsa edizione, continuerà a far parte del cast. Milly Carlucci non si è arrabbiata con lui per le polemiche fatte o per le liti con i concorrenti.

La conduttrice ha smentito così le voci che volevano Bianca Guaccero al posto di Mariotto oltre a quelle che annunciavano la presenza di Costantino della Gherardesca. Quest’ultimo aveva già sostituito Mariotto ne Il Cantante Mascherato.

Ballando con le Stelle cast: il toto nomi

Oltre ai giudici si sa qualcosa sul cast? Chi scender in pista fra i Vip? Tutto tace sotto questo fronte.

Come al solito però fra le varie riviste, fra i vari siti internet e sui social è già partito il toto-nomi. A dare il via agli annunci e alle supposizioni è stata la stessa Selvaggia Lucarelli su TPI annunciando la presenza di Morgan. Milly Carlucci lo ha davvero richiamato a Ballando?

L’anno in cui Morgan approdò la Carlucci e il suo staff furono molto bravi a giocare su ambiguità e rivalità. Morgan, infatti, era appena andato via dal Serale di Amici di Maria De Filippi nonostante il programma non fosse ancora terminato a causa di alcune divergenze. Milly lo accolse invece subito a braccia aperte puntando molto su di lui e sul fatto che avesse tutti gli occhi addosso.

Altri nomi? Si parla della possibile partecipazione di Antonella Ferrari, Valeria Fabrizi, Beppe Convertini, di quella di Federico Fashion Style, ma anche di Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. In realtà è molto difficile che la De Grenet e la Ruta possano approdare sulla pista da ballo. Milly Carlucci è sempre stata molto restia a prendere nei suoi show chi aveva già fatto altri reality.