Dopo una lunga assenza dalla TV, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, si prepara per il debutto a Ballando con le stelle 2024, al grido di: “aiuto!”. A dare l’annuncio del ritorno della popolare Barbara nel piccolo schermo é, in particolare, uno special in onda sulle reti TV Rai. Accade tra gli highlights della puntata di ieri de’ La vita in diretta, che immortala la D’Urso nel mezzo delle prove tenute per il ruolo di Ballerina per una notte nella prossima puntata dello show di Rai 1.

Barbara D’Urso torna in TV, succede a Ballando con le stelle 2024: rotto il silenzio dopo l’addio alla TV

Barbara D’Urso sarà ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2024. Ebbene sì, in occasione della nuova puntata del dancing show, la cui messa in onda é prevista sulle reti TV e streaming Rai nella prima serata di sabato 5 ottobre 2024, la Barbara nazionale esaudirà il sogno dei tanti suoi fans, che da tempo invocano il suo ritorno nei palinsesti del piccolo schermo. A lanciare l’annuncio del tanto atteso grande ritorno in TV, é un RVM speciale che registra Alberto Matano nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio del 3 ottobre 2024.

“Ho una notizia shock gold” – fa sapere Matano mentre parla via etere con la conduttrice Milly Carlucci in collegamento dallo studio TV del suo dancing show, dando così inizio al grande annuncio su Barbara D’Urso. Questo prima di chiedere alla regia di mandare in onda le immagini delle prove: “é una perfezionista!“, é il grido nel sentiment del pubblico dei social.

il video mostrato a La Vita In Diretta di Barbara d’Urso che fa le prove per Ballando Con Le Stelle il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco pic.twitter.com/zY2HuZmvEC — trashbiccis (@trashbiccis) October 3, 2024

Barbara D’Urso e la reaction agli errori, prima del “ritorno” a Ballando con le stelle

Nelle immagini delle prove in sala studio, la debuttante ballerina si riscopre intanto una appassionata studiosa di Danza, finendo per arrabbiarsi con se stessa per gli errori commessi nella “mise en scène” della coreografia che la chiama al ruolo di ballerina per una notte a Ballando con le stelle. E non può mancare neanche la prima reaction a caldo di Milly Carlucci, visibilmente entusiasta della grande sorpresa che si appresta a riservare al suo pubblico.

“Barbara la vedremo sabato sera su questa pista, su cui sono adesso io“, fa sapere la primadonna di casa Rai in vista del ritorno in TV della D’Urso.

La D’Urso chiede aiuto!

@barbaracarmelitadurso TUTTI IN PISTA! 💃 Questo è solo un assaggio di quello che è successo nell’ultima settimana, durante le prove della puntata di Ballando con le stelle in onda sabato sera alle 20.35 su Raiuno… Non vedo l’ora di svelarvi tutto quello che in tv non vedrete. Vi aspetto qui!#colcuore #dietrolequinte #ballandoconlestelle ♬ suono originale – Barbara d’Urso

Nel frattempo, Barbara D’Urso invoca l’aiuto dei fedeli sostenitori, lanciando dal suo profilo TikTok un’Anticipazione sul suo ritorno, direttamente dal backstage di Ballando con le stelle 2024: “non vedo l’ora di svelarvi tutto quello che in TV non vedrete“, scrive l’ex timoniere di Pomeriggio 5 nella caption del video più virale del momento.

E non mancano i commenti social aggreganti degli utenti, di pieno consenso: “non vedo l’ora che sia sabato 🙏 che bello 💯🌹👍!”, esclama una tra le reaction di piena approvazione.