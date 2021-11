Ballo proibito fra Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle. La coppia durante l’ultima puntata ha regalato una delle loro performance migliori con tanto di bacio. Proprio così, Arisa e il suo ballerino forse presi dall’emozione si sono lasciati andare ad una fugace bacio fuori programma di cui parlano tutti. E’ nato un amore?

Bacio Arisa e Vito Coppola a Ballando con le stelle: “sono sconvolta”

“(I’ve Had) The time of my life“, la colonna sonora di Dirty Dancing regala ancora tante emozioni. Lo sanno bene Arisa e Vito Coppola protagonisti di una bachata passionale e travolgente con tanto di bacio fuori programma. Tra una presa, un volteggio e un passo di danza, il ballerino professionista si è avvicinato talmente tanto al viso della bella cantante de “La notte” a tal punto da baciarla. ”

“C’è stato un fuori programma” – ha detto Arisa dinanzi alla giuria di Ballando che in realtà non si era accorta di nulla. L’unica ad aver visto il bacio è stata la giurata popolare Rossella Erra. Milly Carlucci allora ha chiesto in regia il filmato in cui si vede chiaramente il ballerino baciare la sua compagna di ballo.

Arisa e Vito Coppola: dopo il bacio a Ballando nascerà un amore?

“Non l’avevo programmato. Noi ci caliamo tantissimo nella parte. E’ stato emozionante, bellissimo. Siamo entrati in una relazione molto intima. Non ho una relazione così intima con qualcuno senza effettivamente starci insieme. Mi sconvolge” è il commento sopra le righe di Arisa che non delude mai! La cantante, infatti, è senza alcun dubbio tra i concorrenti migliori di questa edizione del dance show di Raiuno e lo conferma di puntata in puntata. Questo ballo poi ha superato ogni aspettative come ha raccontato proprio la cantante: “è stato bellissimo. Questo ballo è stato particolare perché io e Vito siamo entrati in una relazione profonda ed intima”.

Anche il ballerino di Eboli ha poi commentato il bacio: “si è visto quello che ho fatto io, ma lei mi ha fatto altro prima“. La cantante allora ha replicato: “ma che ti ho fatto? Qui i doppi sensi si buttano voi“. Che dire: la complicità tra i due è veramente alle stelle!

Ecco il video della loro bachata con tanto di bacio!